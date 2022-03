Bondspresident Oostenrijk bezoekt Brugge

Dinsdagmiddag bracht de Bondspresident van Oostenrijk, Alexander Van der Bellen, een bezoek aan Brugge.

Het bezoek van de Oostenrijkse Bondspresident kadert in het driedaagse staatsbezoek op uitnodiging van het Belgische vorstenpaar aan ons land. President Van der Bellen werd in Brugge ontvangen in de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen. Naast gouverneur Carl De Caluwé waren ook Brugs burgemeester Dirk De fauw en een delegatie van de Bestendige Deputatie en de Provincieraad aanwezig voor de verwelkoming.

Als leuke attentie overhandigden de kleinkinderen van de gouverneur een zelfgemaakte tekening aan de hoge gast. De Oostenrijkse president tekende samen met zijn echtgenote, mevrouw Doris Schmidauer het Gouden Boek. Na de lunch in de ambtswoning trekt het gezelschap te voet naar het Europacollege aan de Dijver. Daar krijgen ze onder leiding van rector Federica Mogherini en in aanwezigheid van enkele uitwisselingsstudenten een rondleiding.