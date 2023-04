Bom tot ontploffing gebracht achter New Flandria Ranch Torhout nadat eigenaar ze maanden geleden vond: “Enorm geschrokken”

Opruimingsdienst DOVO liet woensdagochtend een gevaarlijke bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploffen achter paardenmanege New Flandria Ranch in Torhout. De bom werd daardoor ingegraven en sloeg een krater van drie meter diep. Ze werd vorig jaar al ontdekt door zaakvoerder Kristof Degrendel. “En zeggen dat ik die al tien keer achteloos verplaatste en lijkbaar risico’s nam. Ik ben enorm geschrokken”, zegt Kristof.

Dinsdag in de late middag belde Kristof (40) van de New Flandria Ranch naar de politie Kouter. Of ze DOVO konden verwittigen om even een bom te komen ophalen? Zo gezegd zo gedaan en woensdagochtend kwam de politie al samen met DOVO ter plaatse. Wat volgde was voor iedereen een verrassing: de bom stond volledig op scherp en was gewoon té gevaarlijk om te vervoeren. Vooral Kristof stond erbij aan de grond genageld.

Enorm geschrokken

“Die bom heb ik al eind vorige zomer ontdekt bij de afbraak van een oud gebouw op de ranch”, zegt Kristof. “Ik schonk er eigenlijk niet veel aandacht aan en legde ze aan de kant. Nonchalance zoals er wellicht velen doen. Ze zag er oud en verroest uit en was zelfs niet zo groot. Een halve meter met een diameter van 20-30 centimeter ofzo. In al die maanden heb ik de bom zeker al een tiental keer verplaatst. Ik twijfelde zelfs om een ijzerhandelaar op te bellen. Uiteindelijk zag ik dat ik DOVO via de politie moest laten komen. Het moet gezegd: de service was goed want de ochtend nadien stonden ze hier al. Waarna de mannen van DOVO me vertelden dat het Duits afweergeschut was en de bom niet ontploft was en op scherp stond. En dat ik enorm veel geluk heb gehad want als ze op mijn domein was ontploft zou mijn hangaar volledig vernield kunnen raken. Daar ben ik echt enorm van geschrokken.”

Krater van drie meter

De bom bleek zelfs zo gevaarlijk dat DOVO ze niet kon vervoeren. Er werd beslist om ze ter plaatse te laten ontploffen. Op de ranch moest iedereen uit de dichtste gebouwen en de politie sloot de wandelpaden in de buurt af. Uiteindelijk groef DOVO een put van een meter diep om daar de bom in te laten ontploffen. “Het ging gepaard met een énorme knal”, getuigt Kristof. “Nadien trok in grote ogen bij het zien van de krater. Die was drie meter breed en liefst drie meter diep. Zelfs alle wortels van de grote bomen sneuvelden daarbij. Waar ik en mijn vader eerst wat lacherig deden is ons dat snel vergaan. Daarom een oproep aan iedereen: wees niet zo nonchalant als ik was en als je een bom vindt: belt meteen de politie.” Het Duitse tuig was dus afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Ze werd wellicht afgeschoten als afweergeschut omdat in de buurt toen al een paardenmanege was van militairen en dat meermaals beschoten werd. (JH)