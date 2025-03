Boltraclub Sint-Honoré geniet van spaghettiavond

In feestzaal La Luciole in Houthem kwamen de leden en sympathisanten van de boltraclub Sint-Honoré samen om van een spaghettiavond te genieten. De club, die de middenmoot bekleedt in de Roeselaarse competitie, moet voor haar werking noodgedwongen uitwijken naar het naburige Halluin waar de lokale club twee velden ter beschikking stelt aan hun Waalse collega’s. In totaal werden er 250 maaltijden geserveerd en konden velen huiswaarts keren met een prachtige prijs. We zien de leden en vrijwilligers tijdens hun jaarlijks evenement. (foto ZB)