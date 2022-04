Bolletra in Westrozebeke wordt dorpshuis met plaats voor de bolders

Een paar weken geleden zag de toekomst van boldersvereniging De Paddestoelbolders er niet zo best uit. De kerkfabriek zette de loods waar de vereniging huist immers te koop. De kerkfabriek en het gemeentebestuur gingen rond de tafel zitten en bereikten een akkoord rond de toekomst van de loods. Het gemeentebestuur wil de loods omvormen tot een dorpshuis als ontmoetingsplaats voor senioren en waar ook plaats is voor de Paddestoelbolders.

De Paddestoelbolders zaten half januari met de handen in het haar. “De kerkfabriek bracht ons er toen van op de hoogte dat de loods in de Ommegang Noord waar we huizen, verkocht zou worden”, vertelt Noël Logghe die voorzitter is van de Paddestoelbolders. Ook de woning voor de loods waar vroeger de gemeentelijke kinderopvang verbleef, werd te koop gezet. De kerkfabriek besliste dit omdat de renovatiekosten te hoog waren.

“Dit betekende eigenlijk zoveel als een doodsvonnis voor onze vereniging”, stelt voorzitter Logghe. “Een alternatief voor de loods is er niet. Op een andere locatie in het dorp zou er een tra moeten aangelegd worden en dat is specialistenwerk. Nog weinig aannemers leggen bolletras aan en uiteraard is dit ook niet gratis.”

Het gemeentebestuur zocht en vond in samenspraak met de kerkfabriek Sint-Bavo een oplossing. “We kunnen als gemeente moeilijk voor elke organisatie zomaar budget vrijmaken”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) uit. “Indien we een oplossing voor enkel maar de bolders zouden gezocht hebben, dan zouden we een precedent scheppen. Het is onmogelijk om als gemeente voor elke club tussen te komen.”

“We hebben uiteindelijk een oplossing gevonden in een breder sociaal kader voor senioren. Westrozebeke heeft immers een verouderde bevolking. Het is in een post-coronatijdperk heel belangrijk dat senioren elkaar kunnen ontmoeten.”

Erfpacht

“Daarom werd na overleg met de kerkfabriek beslist dat de loods door hen aan de gemeente in erfpacht wordt gegeven. Wij gaan op onze beurt de loods in concessie geven aan een vzw.”

“Aangezien de bolders een feitelijke vereniging zijn, zal er een vzw opgericht moeten worden. Eventueel zouden we ook de concessie aan wzc Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze kunnen geven. Zij baten immers al een dagcentrum in Westrozebeke uit. In elk geval is het de bedoeling dat de loods een dorpshuis wordt waar niet alleen plaats is voor de Paddestoelbolders en voor de petanqueclub die er ook huist, maar voor alle senioren.”

Het is in een post-corona-tijdperk heel belangrijk dat senioren elkaar kunnen ontmoeten

“We gaan het pand ook renoveren. Vooral het dak is aan herstelling toe. De aanvang van de werken is voorzien ten vroegste september. Er moet eerst budget voor de werken vrijgemaakt worden”, zegt burgemeester Vanderjeugd.

Voorzitter Noël Logghe is tevreden met de oplossing. “Hoe meer zielen er bij ons over de vloer komen, hoe meer vreugd”, aldus Noël.

Woning wel te koop

De woning voor de loods wordt dan weer wel verkocht. “Daarin huist een gezin van elf”, weet burgemeester Vanderjeugd. “We gaan voor hen op zoek naar een nieuw onderkomen, maar voor een gezin van die omvang is dat uiteraard niet evident. Ze kunnen wel in de woning blijven tot er een oplossing uit de bus komt.”