Bokslegende Jean-Pierre Coopman steunt revaliderende Lennert op succesvolle benefiet

Bijna 300 aanwezigen, frietjes met fel gegeerde brochetten en een rasechte veiling van een kunstwerk. Boxing Team Respect uit Lauwe haalde dit weekend alles uit de kast om hun benefiet voor Lennert Lecompte (18) tot succesverhaal uit te bouwen. Lennert woonde het event zelf bij, meteen een weerzien met zijn vrienden uit de boksclub.

De feiten van 18 februari jongstleden haalden de nationale pers. Lennert, een sportieveling en fervent sporter uit Menen, besloot op die dag om nog snel een rondje te gaan lopen. Tijdens zijn training sloeg storm Eunice genadeloos hard toe. Een boom kraakte in twee, een loodzware tak kwam op het hoofd van Lennert terecht en voor heel wat mensen was het een uitgemaakte zaak: dit is het einde.

Lennert gaf zich echter niet zomaar gewonnen en vocht terug met het vuur en passie dat enkel bij de allergrootsten terug te vinden is. Terwijl zijn vrienden en familie aan zijn zijde bleven waken, waren het vooral de leden van de boksclub Boxing Team Respect uit Lauwe die zich van hun warme kant lieten zien. “Lennert was en is hier nog steeds lid en is een graag geziene bokser”, klinkt het bij bestuurslid Diego Amerlinck. “Toen we het nieuws vernamen, sloeg het bij iedereen in als een bom. We zijn hem blijven steunen en zagen hoe hij terug vocht. Waar ze in het begin nog spraken over het ergste, had Lennert andere plannen. Zijn revalidatie verloopt goed en hij kan ondertussen al zelfstandig stappen. Het karakter van een echte bokser en meteen ook een voorbeeld voor heel wat anderen.”

Dure revalidatie

De club schakelde een versnelling hoger en bokste een benefietactie ineen. “De revalidatie van Lennert jaagt de ouders natuurlijk stevig in de kosten”, gaat Diego verder. “Boksers helpen elkaar en dat is hier niet anders. Tijdens de actie was er muziek, waren er frieten met brochetten en frikandellen en was er natuurlijk Lennert. Het feit dat het volledig uitverkocht was, toont aan dat Lennert echt een graag geziene kerel is. Zelfs in zijn uitdagende situatie vond hij toch nog de kracht om zijn typische grappen over tafel te laten rollen.”

Opmerkelijke aanwezige tijdens het event was bokslegende Jean-Pierre Coopman. De man die ooit in de ring stond tegen Muhammad Ali, geniet ondertussen van zijn welverdiende pensioen en ontpopte zich tot begenadigd kunstschilder. Hij schonk een schilderij aan Lennert zelf en schonk ook een exemplaar dat tijdens de actie werd geveild. Het kunstwerk bracht meer dan 1.000 euro op, een bedrag dat integraal naar de revalidatie van Lennert gaat. De rekenmachines draaien nog volop en er is nog geen zicht op het totaalbedrag dat werd verzameld. Toch wijzen verschillende ramingen in de richting van 7.000 euro.