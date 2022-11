Boksclub zamelt meer dan 11.000 euro in voor Lennert die levensgevaarlijk gewond raakte tijdens storm Eunice

Ruwe bolsters met een blanke pit! De boksers van Boxing Team Respect uit Lauwe bewezen dat ze meer zijn dan alleen maar stoere krachtpatsers. Hun benefiet voor Lennert Lecompte bracht niet minder dan 11.000 euro op.

Het was een oproep die enkele weken terug alvast niet in dovemansoren viel. De leden van Boxing Team Respect, de boksclub uit Lauwe, staken een benefietactie in elkaar om hun clubgenoot Lennert een duwtje in de rug te geven.

De tiener raakte levensgevaarlijk gewond toen storm Eunice in februari over het land trok en ondergaat op dit moment een erg intensieve revalidatie. “Er is heel even sprake geweest om de machines af te koppelen en dan zie je Lennert vandaag. Het is duidelijk dat die kerel een vechter is zoals er maar weinig zijn in de wereld!” Diego Amerlinck en Lieven Vervaeke, die de dagelijkse werking van de club in goede banen leiden en Lennert dan ook als geen ander kennen, trokken hun adresboekje open en stimuleerden al hun contacten om langs te komen op de benefietactie vorige week.

“De zaal was uitverkocht en we hadden eerst gehoopt om toch minstens 7000 euro te kunnen verzamelen. Toch werd het al snel duidelijk dat zelfs 10.000 euro geen onmogelijke optie was. We hebben wat tijd nodig gehad om de definitieve rekening te maken maar die is vandaag afgerond. Met de club kunnen we Lennert dan ook een stevige cheque van zomaar even 11.017,72 euro overhandigen.”

Met het geld zullen Lennert en zijn ouders enkele broodnodige investeringen kunnen financieren, waardoor zijn revalidatie optimaal kan verlopen.