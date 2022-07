‘Boink2’ springkastelenfestival in Heule is schot in de roos

Vandaag zette Heule de vakantie springen in. Daarvoor toverde de OC-raad van ontmoetingscentrum ‘De Vonke’ het Heulse evenementenplein aan ’t Kasteel van Heulepark, de Heulse Kasteelstraat en de grote parking om tot een heus springpark. 350 kinderen konden zich naar hartenlust uitspringen op de tweede editie van een reuzen springkastelenfestijn.

Liefst 26 springkastelen in alle vormen en formaten met uitdagende namen als Get him off, Glitterprinses, Heavy Duty, Jungle Run, Klimtoren, Krokodillenglijbaan, Shooting Militair… daalden in het centrum neer.

De zon zorgde voor een vol terras. Voor de organisatoren was Boink2 een voltreffer. “Veel kinderen, veel zon en een vol terras zorgt voor een geslaagde tweede editie”, zegt Matias Vandenbossche, coördinator van de OC-raad. De weergoden waren het festival goedgezind. Enkel regen kon een domper op het gebeuren zijn maar daarvan bleven wij en de kinderen gespaard.” Door de hitte bedeelde de organisatoren gratis water aan de springende jeugd. (Carlo Herpoel)