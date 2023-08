Boho Village in Blankenberge opnieuw open na drie dagen sluiting wegens geluidsoverlast

Boho Village in Blankenberge moest van zondag tot en met dinsdag verplicht dicht blijven wegens overlast.

Het bestuur riep de uitbater van de zomerbar eerder al op het matje tijdens een hoorzitting. Hij kreeg toen een verwittiging. “Jammer genoeg volgden er daarna nog vaststellingen door de politie. Dus móesten we wel sanctioneren”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Geluidsniveau

Politionele vaststellingen tonen volgens Prasse aan dat Boho de maximaal toegestane geluidsniveaus, zoals voorgeschreven in de vergunning, niet respecteert. Na herhaaldelijke inbreuken werd er ingegrepen.

“Laat dit duidelijk zijn: we moedigen zulke initiatieven absoluut aan en zullen dit in de toekomst blijven doen. Maar we moeten uiteraard ook rekening houden met de leefbaarheid voor buurtbewoners”, klinkt het.

Bijkomende sancties

De regels schrijven voor dat de uitbater de muziek tijdens weekdagen vanaf 23 uur moet dimmen tot achtergrondgeluid en tot maximum 24 uur muziek mag spelen. Tijdens de weekends moet de volumeknop vanaf 1 uur omlaag en mag er tot maximum 2 uur muziek gespeeld worden.

Maar volgens Prasse tonen ook objectieve vaststellingen – los van de politionele tusenkomsten – aan dat de muzieklimieten in Boho Village meermaals overschreden werden. Een muzieksensor houdt het volume continu in het oog.

“Boho is van zondag tot en met dinsdag dus dicht gebleven, en als de problemen zich blijven voordoen, kunnen we eventueel nog bijkomende sancties opleggen. Al hopen we uiteraard dat dit niet nodig zal zijn”, aldus nog burgemeester Prasse.