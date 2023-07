Boezinge kermis gaat voluit ondanks werken in centrum

De wegen- en rioleringswerken van de doortocht in Boezinge zorgden lange tijd voor onzekerheden en speculaties omtrent de kermis. Toch is het kermiscomité erin geslaagd om een nokvol programma in elkaar te boksen, met de rommelmarkt, de autoloze zondag, het fietscriterium, en vuurwerk op donderdag als klassieke hoogtepunten.

“We openen de kermis op vrijdag 21 juli, met een driedaagse pop-up in herberg de Zwaan en een tweedaagse dartscompetitie in het Katspel”, vertelt Jan Laurens. “Na de rommelmarkt op zaterdag verwelkomen we de nieuwe dorpsbewoners met een gratis drankje vanaf 17 uur, gevolgd door kinderanimatie en muzikale bingo-avond. Op zondag is er opnieuw heel wat te beleven tijdens de Boezingse autoloze zondag vanaf 14 uur en met vanaf 17 uur optredens van VOS en Wezel XL. De maandag staat klassiek in het teken van de fiets. Okra fietst en het criterium is opnieuw goed voor twee wedstrijden. Op dinsdag zorgen zowel de schutters (ook op woensdag), als de vinkenzetters en Okra voor activiteit. Kostumation verzorgt de kindernamiddag op donderdag 28 juli vanaf 14 uur, en om 22.30 wordt het 93ste vuurwerk afgeschoten.”

De kermisweek wordt op vrijdag afgerond met een Okra-wandeltocht, maar krijgt op zondag 30 juli nog een apotheose met de organisatie van het muziekfeest Streekgenot 23 bij OC Ten Vrielande.

Botsauto’s en ongemak

“Het epicentrum van de kermis wordt door de werken dit jaar verplaatst naar de Diksmuidseweg, tussen de Dekemelelaan en de Brugstraat. De kermisattracties worden opgesteld ter hoogte van de brouwerij. Als we de botsauto’s niet op het marktplein krijgen, zal het dit jaar helaas zonder zijn.”

“We vragen voorts ook begrip van onze bewoners voor de ongemakken en maatregelen die in de strooifolder zijn opgenomen. Voor de huisvuilophaling van vrijdag 21 juli die verplaatst wordt naar zaterdag 22 juli wordt, door de onbereikbaarheid, een alternatief uitgewerkt”, besluit Jan Laurens. (RLa)