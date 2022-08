Boezemvriendinnen uit Merkem en Beveren-Aan-Den-IJzer schenken al voor tweede keer haar aan Think Pink: “Het is maar een kleine moeite”

Estelle Decruy (13) uit Merkem en Louise Boussemaere (13) uit Beveren-Aan-Den-IJzer doneerden al voor de tweede keer in hun nog jonge leven haar aan Think Pink. Met die haarlokken worden pruiken gemaakt voor mensen met borstkanker. “Het is maar een kleine moeite”, zeggen de jongedames.

Estelle Decruy en Louise Boussemaere zijn al sinds de kleuterklas boezemvriendinnen. Toen ze in 2019 naar de kapper moesten, stelden hun ouders voor om de afgeknipte haarlokken te schenken aan het Geef om Haar Fonds.

Think Pink

Dat is een initiatief van de nationale borstkankerorganisatie Think Pink. Dankzij deze vlechten kunnen mensen met borstkanker die het financieel moeilijk hebben, steun krijgen bij de aankoop van een pruik of een trendy mutsje.

“Voor één pruik zijn zes tot tien haarlokken nodig”, zeggen Estelle en Louise. “Ons haar moest toch af, dus waarom zouden we het niet geven aan een goed doel?”

Dertig centimeter

Donderdag trokken beide jongedames opnieuw naar de kapper voor een knipbeurt. Hun lange lokken werden met dertig centimeter ingekort. Ook nu schenken ze hun haar aan Think Pink.

“Ons haar groeit snel terug”, zeggen ze. “Over pakweg drie jaar (ze zullen dan zestien jaar zijn, red.) zijn we van plan om ons haar opnieuw te laten knippen en weg te schenken.”

Goed gevoel

Ondanks hun jonge leeftijd, doneerden Estelle en Louise dus al twee keer hun haar. “We roepen onze leeftijdsgenootjes op om het ook te doen”, zeggen ze. “Het is maar een kleine moeite en je helpt er anderen mee. We kennen allemaal wel iemand in de nabije omgeving die door kanker wordt getroffen. Het geeft ook een goed gevoel.”

“We zijn heel trots op onze meiden”, zeggen de mama’s Nancy De Cat en Sofie Maes. “Ze krijgen ook veel positieve reacties. We hopen dat andere tieners hun voorbeeld volgen.”