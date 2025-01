Boezemvriend verrast kajakkende Karel Sabbe op recordpoging in Nieuw-Zeeland: “Moet die jongen geen Sprite hebben?”

Los van de aanval door wilde honden waarbij crewlid Kobe zijn elleboog brak, verloopt de nieuwe recordpoging van ultraloper Karel Sabbe quasi perfect. Op het einde van dag 13 werd hij langs de oevers van de Whanganui-rivier opgewacht door zijn vrouw Emma, die net in Nieuw-Zeeland is. En ze had een leuke verrassing bij.

De bebaarde tandarts heeft begin 2025 zijn zinnen gezet op Te Araroa. The Long Pathway doorkruist Nieuw-Zeeland van noord naar zuid en telt meer dan 3.000 kilometer. Het huidige record staat op 49 dagen. Ultraloopfenomeen Karel Sabbe wil de klus in een maand klaren.

Zijn recordpoging loopt op wieltjes, al werd het na 280 kilometer even heet onder de voeten toen Sabbe en pacer Kobe werden aangevallen door twee wilde honden. Kobe hield er een bijtwonde en gebroken elleboog aan over maar kon twee dagen later opnieuw bij de crew aansluiten.

De crew werd op dag 13 versterkt door Anne en Karel zijn vrouw Emma. Dat was gepland, en iets om naar uit te kijken na opnieuw een dag boven de 100 kilometer. De twee dames hadden bovendien een verrassing van formaat in petto. Plots dook Joren Biebuyck op. “Moet die jongen geen Sprite hebben?”, zei hij. Een verbaasde reactie en warme knuffel volgden.

Lokale kajakkampioen

Biebuyck is de schoonbroer en trouwe compagnon van Sabbe. De recordpoging op Te Araroa is de eerste zonder Joren aan zijn zijde, al komt daar nu verandering in. Op dag 13 mocht de ultraloper na 72 kilometer trouwens de peddels bovenhalen, want de lange route bevat enkele stukken op het water. De komende dagen krijgt hij alvast steun van Stew, een voormalige kajakkampioen uit de streek.