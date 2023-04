Boetesysteem voor IBO Hopsakee: “Anders niet werkbaar”

Poperings raadslid Nina Bonduelle (Open VLD/Bewust) had vragen over de boetesystemen bij de buitenschoolse kinderopvang.

“Het nieuwe reglement van IBO Hopsakee werd een jaar geleden gestemd op de gemeenteraad. Hoeveel boetes werden er ondertussen geïnd en voor welk bedrag? Kregen jullie sinds de ingang van het reglement klachten over het gebruik van een centraal mailadres? Hoe ervaart het personeel deze manier van werken?”

Begeleiders

“Tijdens die periode werden 798 boetes uitgeschreven, voor een totaal van 6.593 euro. 214 gezinnen vergaten in te schrijven, maar hun kinderen waren wel aanwezig. Dat komt op 5 euro per kind per dagdeel”, reageerde schepen Loes Vandromme (CD&V). “Anderzijds komen ook heel wat kinderen opdagen, die niet zijn ingeschreven. Sommigen schrijven in voor de twee maanden grote vakantie, maar komen maar voor de helft. 21 gezinnen kregen meerdere keren een boete. Normaal is voorzien dat één begeleider instaat voor 14 kinderen en dat er voor elk kind 4 m² ruimte is.”

“Maar we kampen met een tekort aan begeleiding. Slechts 15 van de 20 plaatsen zijn ingevuld. Het is steeds een moeilijke puzzel om te leggen. We willen de zeven opvangplaatsen behouden en maximaal benutten. Hiervoor werd dat boetesysteem ingevoerd, net als in alle buurgemeenten. Anders is dat helemaal niet werkbaar. Het kost de stad 200.000 euro per jaar en we krijgen hiervoor geen subsidies.” (AHP)