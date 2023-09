Boetes als gevolg van ‘ongeldige’ parkeerschijf in Torhout

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond klaagde onafhankelijk raadslid Koen Sap aan dat sommige bewoners een retributie hebben gekregen – zeg maar een boete – omdat ze in de blauwe zone een ‘ongeldige’ parkeerschijf hadden gebruikt. Hij noemde dat spijkers op laag water zoeken.

“Op de parkeerschijf moet het ‘uur van aankomst’ in de drie landstalen afgedrukt staan”, zei hij. “Dus in het Nederlands, het Frans en het Duits. Als dat ook in het Engels vermeld is, wordt de parkeerschijf als ongeldig beschouwd, wat op zich belachelijk is. Ik stel voor om het parkeerbedrijf te vragen geen dergelijke retributies meer uit te schrijven. We klagen soms over onze verzuurde samenleving, maar op die manier dragen we er zelf aan bij.”

Parkeerwachter verwittigt voortaan met flyer

“Ik begrijp heel goed de commotie daaromtrent”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Ook wij als stadsbestuur willen de burgers die ter goeder trouw een parkeerschijf gebruiken, niet opzadelen met een retributie. Niettemin dient de schijf aan strikte wettelijke bepalingen te voldoen, zoals in 1975 via Ministerieel Besluit vastgelegd. Zo mag de parkeerschijf geen afgeronde hoeken hebben, moet de vermelding gebeuren in de drie landstalen, mag er geen reclame op de voorzijde staan en moet de schijf onderverdeeld zijn in halve uren.”

“We hebben intussen met City Parking afgesproken dat, als een bestuurder een foutieve parkeerschijf legt, de parkeerwachter een flyer achter de ruitenwisser stopt met de melding dat de schijf niet aan de regels voldoet. De parkeerwachter kan dan eventueel zelfs een geldige schijf bij de flyer voegen. Ook in het stadskantoor kunnen er op de dienst Ruimte gratis parkeerschijven afgehaald worden.”