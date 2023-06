Boerenkermis De Mote-Molenmeersen, het enige wijkfeest in Wervik, bestaat vijftig jaar

Boerenkermis De Mote-Molenmeersen is in Wervik het nog enige wijkfeest. Eind augustus vindt de vijftigste editie plaats. De organisatoren en medewerkers werden ontvangen in het stadhuis. Voorzitter Frank Vandekerckhove ontving een herinneringsdiploma. Na de huldiging volgde een barbecue in het Visputje in Kruiseke, het nieuw clublokaal nadat café Sportman de deuren sloot.

Na de verwelkoming door Belleman Nick Pauwels sprak burgemeester Youro Casier (Vooruit) vol lof over het jaarlijkse evenement in en rond de feesttent op het grasplein in de Molenmeersenstraat. “Met passieve en actieve activiteiten, te veel zelfs om op te noemen”, klinkt het. “Het is zeker niet eenvoudig om inwoners te motiveren zich in te zetten voor hun buren en buurt. Corona had een negatieve invloed op het sociaal weefsel. Dank ook aan de pioniers uit de beginjaren.”

De burgemeester mocht wijkburgemeesteres Gisèle Platteeuw en wijkburgmeester Philip Dhont ontvangen. Omwille van de vijftigste verjaardag zorgde het lokaal bestuur voor een extra. Zo ging het schepencollege akkoord dat éénmalig de huur van de feesttent en toiletwagen wordt betaald. De stad levert ook gratis het feestmateriaal. “We zijn terecht blij om de steun dit jaar”, benadrukt de voorzitter.

“We zijn allemaal vrienden en daarom duurt Boerenkermis zo lang. Het is destijds allemaal begonnen in café Terminus. De eerste tent stond in het begin van de Oude Mesenweg. Memorabele momenten in de beginjaren waren de parachutesprongen van de para’s en een flessenschieting. Het kwam groter en groter. Ook al door de bouw van de nieuwe wijk.”

Drie vaste tappers

“Ik herinner me de periode dat elk jaar het orkest El Paridor op de affiche stond en de tent zat vol. Destijds was er langs de Sint-Jansbeek ook een mooi vuurwerk. Toen mocht dat allemaal. In 2001 namen we met ons huidig kernbestuur de organisatie over en hebben we veel geluisterd aan de oude garde. Niet onbelangrijk: we hechten er veel belang aan dat een pint bij ons goed wordt getapt. Dat klinkt misschien raar op een wijkfeest maar het is o zo van belang. Met Kurt Nuitten, Jan Eneman en Yves Vanderbruggen hebben we drie vaste medewerkers aan de tap. Reken maar dat we beschikken over zo’n 65 medewerkers.”

Gewezen voorzitter Serge Nuitten (73) is trots op een halve eeuw Boerenkermis. “Onze kinderen zitten er nu allemaal in en dat doet deugd”, benadrukt Serge. “Boerenkermis is één grote familie, dat is ons succes. Dat we vijftig jaar bestaan, wil al veel zeggen. We zijn nog het enige wijkfeest in onze stad. Destijds waren er alvast acht en misschien vergeet ik er nog.”

Binnenkort is de affiche voor de driedaagse wijkfeesten op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus klaar. Met onder meer de klassiekers als de wandeltocht en rommelmarkt. Na het succes van vorig jaar is er weer darts en treedt voor de eerste keer zondag tijdens een aperitiefconcert folkrockgroep The Swigshift op en komt een pipersband. Voor de kinderen is Arjoentje er weer bij. “Enige tegenvaller is voor onze seniorennamiddag het wegvallen van Wendy Van Wanten door een dubbele boeking”, zegt Frank Vandekerckhhove. (EDB)