Boerderij in Oekraïne van Hardwin Derynck uit Koekelare werd verwoest door Russische aanval

De kippenboerderij in Ternopil in het westen van Oekraïne van Hardwin Derynck, afkomstig uit Koekelare, werd gisteren geraakt bij de bombardementen van Rusland. Dat vertelt Derynck op Radio 1. Het was de grootste aanval sinds het begin van de oorlog. De schade is gelukkig grotendeels materieel. “Het gebeurde ‘s nachts, dus er was gelukkig niemand aanwezig. Zelf ben ik nog niet kunnen gaan kijken, maar waarschijnlijk kan het niet meer hersteld worden.”

Hardwin Derynck (40), afkomstig uit Koekelare, woont en werkt al zeven jaar in Oekraïne. Hij heeft een kippenboerderij en akkerbouwbedrijven verspreid over Oekraïne. Met zijn Oekraïense vrouw Masha en hun dochters Liana (17) en Nicole (5) woont hij afwisselend in Charkov en Ternopil. (Hieronder zie je een van de video’s, die Hardwin naar onze redactie doorstuurde en van de recenste aanvallen zouden zijn.)



Niet te herstellen

In het begin van de oorlog ging een deel van zijn bedrijven al verloren. Maar nu werd ook het kippenbedrijf geraakt in Ternopil in het westen. “Ik ben nu niet in Oekraïne, maar mijn schoonbroer zegt dat de schade heel erg is. Gelukkig is de rest van mijn familie in Oekraïne nog veilig”, laat Hardwin weten. (Hieronder zie je een van de video’s, die Hardwin naar onze redactie doorstuurde en van de recenste aanvallen zouden zijn.)

“We begrijpen niet waarom Putin de gewone bevolking aanvalt. In Odessa heeft hij ook vier bommen gesmeten en in Kiev heeft hij een speeltuin helemaal vernield. Maar als hij paniek wil zaaien, zal dat niet lukken, want de Oekraïners zijn erg strijdlustig.”