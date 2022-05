‘Boer zkt Bank’ doet je Poperingse landbouwbedrijven ontdekken

Stad Poperinge heeft een fietstocht ‘Boer zkt Bank’ langs zes landbouwbedrijven gelanceerd. Bij elk bedrijf staat een zitbank met een QR-code. Terwijl je even uitrust, bekijk je een filmpje waarin de landbouwers alles over hun bedrijf vertellen. Tijdens de start op zondag trakteerden de landbouwers iets lekkers aan alle deelnemers.

Het startevenement van ‘Boer zkt Bank’ kon onder een stralende zon doorgaan en trok heel wat nieuwsgierigen. Tussen 13 uur en 15 uur kon een deelnameformulier voor de fietstocht in de tent op de Grote Markt afgehaald worden. “De stad wil met dit project de voedselproductie bij Poperingse landbouwers in de kijker zetten. Van hop over kiwibessen tot ijsjes en kaas, tijdens de fietstocht leer je heel wat bij. De deelnemende bedrijven zijn Belhop, Kiwibes, de Ferme Hoeve, Bart Decrock, Tuin en Veld en de Keibol. Voor de gelegenheid zorgde elke landbouwer iets lekkers voor alle deelnemers”, vertelt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Vanaf 23 mei liggen de plannetjes klaar bij dienst Toerisme, maar je kan ze ook downloaden via www.poperinge.be/boerzktbank. “De volledige tocht is 40 kilometer lang, maar je kan hem ook in twee kleinere afstanden opsplitsen. Gezinnen met kinderen kunnen een zak met spelmateriaal reserveren voor onderweg. Via opdrachten kan je een echte landbouwheld worden en krijg je een leuke verrassing. Wie graag een langere stop houdt, kan vooraf een picknickmand reserveren bij partners Goeste en de Groenselpoorte.”