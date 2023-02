Boekenverkoop brengt ruim 3.000 euro op

De jaarlijkse boekenverkoop van de Oostkampse bibliotheek-infopunt leverde ruim 3.000 euro. Het bedrag wordt geschonken aan ‘t Valkennest.

Traditiegetrouw is er elk jaar in het eerste weekend van augustus een grote boekenverkoop in de bibliotheek-infopunt in Oostkamp. Vorig jaar werd dit initiatief al in april opgestart. De boekenverkoop bracht in totaal 3.149,30 euro op. Een bedrag dat integraal naar ‘t Valkennest gaat. Zij zullen dit gebruiken voor een nieuwe fietsenstalling.

Villa ’t Valkennest biedt zes volwassenen met een beperking de kans op een inclusief leven in het centrum van Oostkamp. Ze wonen zelfstandig in een eigen studio en kunnen rekenen op de professionele begeleiding van VIRO vzw en ondersteuning van een inwonende conciërge. (GST)