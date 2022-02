Boekenverkoop bib levert ruim 2.500 euro op voor Tejo

Het bibliotheek infopunt in Oostkamp organiseerde in de tweede helft van vorig jaar een doorlopende boekenverkoop. De opbrengst hiervan, 2.555,15 euro, werd geschonken aan een goed doel. Dit jaar is dat Tejo Brugge geworden.

Het is een traditie van de bib om elk jaar tijdens de kermis in Oostkamp, in het eerste weekend van augustus, een grote boekenverkoop te organiseren in het bibliotheek infopunt. Vorig jaar werd hiervan afgeweken en konden er doorlopend boeken aangekocht worden. Ook dit jaar zal dit het geval zijn met elke maand een ander thema, zoals reisboeken in het voorjaar.

Hulp voor jongeren

De opbrengst van vorig jaar, 2.555,15 euro werd geschonken aan Tejo Brugge. Zij bieden een laagdrempelig aanbod van psychologische en therapeutische hulpverlening voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Ze kunnen er terecht zonder eerst een lange wachtperiode te moeten doorlopen en de hulp is anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten die werken op vrijwillige basis.

Diverse vragen

Sinds de start van Tejo Brugge begeleidden ze al 817 jongeren. In 2021 waren er dat 174. De meest voorkomende vragen gaan over sociaal-relationele problemen op school of in de vrije tijd, persoonlijkheidsgroei en identiteitsontwikkeling, (faal)angst en paniek, somberheid, verwerking rouw of trauma, (zelf)agressie, verwerking echtscheiding, suïcidaliteit, (relationele) problemen in de thuiscontext, of somatische klachten of verslaving.

Zie je het niet meer zitten of is er iets wat je verdrietig, boos of bang maakt en kan of wil je er niet met je vrienden of ouders over praten, dan ben je welkom bij Tejo. Je kan bellen of mailen naar een Tejo-Huis waarna je een afspraak kan maken.

Je bent er welkom alleen maar ook met een ouder, een vriend, een broer of zus maar ook eventueel met iemand van school. Tejo is gehuisvest in de Stationslaan 14 bus 3 Brugge (achterkant station) en is telefonisch bereikbaar via 050 66 15 05 of 0468 35 34 74 of via mail info.brugge@tejo.be. (GST)

Info: www.tejo.be