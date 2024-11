Boekenruilkast brengt buurt en studenten samen

Sinds vorige week kunnen buurtbewoners, studenten en scholieren gebruikmaken van een nieuw boekenruilkastje aan de KU Leuven-Brugge in de Spoorwegstraat. Dit kastje is vlot toegankelijk via het pad dat tussen KU Leuven-Brugge en Howest loopt en vormt een verbindingspunt voor de universiteit, hogescholen, middelbare scholen én voor buurtbewoners die hier geregeld passeren. Schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis is bijzonder blij met de realisatie. “Dit boekenruilkastje brengt niet alleen de buurt en studenten samen, maar draagt ook bij aan de leesbevordering en het delen van kennis. Zo’n kastje biedt een laagdrempelige manier om boeken te ruilen en ontmoetingen te bevorderen tussen buurtbewoners en studenten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we onze stad bruisend en verbonden kunnen houden.” (PDC/foto PDC)