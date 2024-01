Boeken lezen kan voortaan in Home Vrijzicht: “Uniek concept dat ook bijdraagt aan de leefbaarheid in Elverdinge”

Het voormalig gemeentehuis van Elverdinge wordt verkocht, maar mede door een samenwerking met de Vrije Basisschool Elverdinge-Brielen werd een alternatieve oplossing uitgewerkt. De uitleenpost van de stadsbibliotheek krijgt onderdak in de cafetaria van woonzorgcentrum Home Vrijzicht. Vanaf maandag 15 januari kan iedereen, behalve in de schoolvakanties, elke eerste, derde en vijfde maandag van de maand van 14 tot 17 uur er een kijkje nemen, proeven van het aanbod of een babbeltje slaan met bewoners of dorpsgenoten.

“Het voormalig gemeentehuis is inderdaad een van de gebouwen die vervreemd zullen worden. Na een screening blijkt het onmogelijk bepaalde gebouwen te renoveren. Maar omdat we het belangrijk vonden om de uitleenpost van onze bibliotheek te bestendigen, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. En die vonden we hier dankzij het enthousiasme van de directeur”, vertelt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Twee vrijwilligers, Nadine Baert en Christine Vanwijnsberghe, beide uit Elverdinge zullen om beurten de honneurs waarnemen. “De stad Ieper investeerde in nieuwe rekken en we bieden een nieuwe collectie aan en voorzien voor de bewoners van het woonzorgcentrum grootletterboeken. Op termijn kan ook de afdeling van de academie op deze site terecht”, besluit de schepen.

Open huis

“We willen inderdaad een open huis zijn voor onze dorpsgemeenschap. Met dit project kunnen we generaties samenbrengen. De leerlingen van de basisschool blijven trouwe klant. Het bibliotheekhoekje is een open ruimte waar familie en bezoekers ook tijdens de opening van de cafetaria terecht kunnen. Deze werking is een perfecte aanvulling van ons uitgebreid aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor onze bewoners en bezoekers. Het legt een mooie link met de Elverdingse dorpsgemeenschap”, vult directeur Stefan Devlieger aan.

“De stad Ieper investeert heel wat in de centrale Ieperse bib, maar het is belangrijk dat we ook decentraal, in de dorpen, aanwezig blijven. Dit initiatief is een uniek concept en dankzij de medewerking van de drie partners ontstaan kansen om bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp”, besluit Alexander Declercq, directeur van de stedelijke bibliotheek. (RLa)