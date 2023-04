Boeiend gesprek tijdens ‘De Zevende Dag’ in molen van Stene-Dorp

De molen van Stene-Dorp vormde op zondag 16 april het decor voor de praatvoormiddag ‘De zevende dag’.

Tijdens deze jaarlijkse activiteit nodigt Heemkring ’t Schorre Steene telkens drie spraakmakende gasten uit. Deze keer waren Ronny Monteyne, Dirk Ooms en Annette Pollentier op het appel. Ronny is een bezige bij bij de Natuurvrienden en werkte vroeger bij BPost. Annette is de vroegere directeur van WZC De Boarebreker en zet zich in voor Zorghuis Oostende. Dirk Ooms was jarenlang directeur van het Conservatorium aan Zee. We zien alle aanwezigen vlak voor de bekende molen. (BVO/foto PM)