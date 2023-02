BMCC Brugge pronkt met M+ toegankelijkheidslabel

BMCC Brugge kreeg dinsdag als allereerste Vlaamse meeting- en congreslocatie het M+ toegankelijkheidslabel uitgereikt uit handen van Peter De Wilde, CEO ad interim van Toerisme Vlaanderen.

“Het label bevat niet alleen criteria voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Deze bekroning met het M+ label komt er dankzij de gezamenlijke inspanningen van het bouwteam van het BMCC, Inter, het agentschap toegankelijk Vlaanderen, en de stad Brugge”, aldus Peter De Wilde.

Wedstrijd

“Aan de bouw van het BMCC ging een wedstrijd vooraf. Toegankelijkheid was één van de voorwaarden om de opdracht binnen te halen”, voegt burgemeester Dirk De fauw hieraan toe. “Het winnende ontwerp kreeg begeleiding voor een toegankelijk gebouw tot in alle details. Er werd gekeken naar de eenvoudigste manier om iets te gebruiken of te begrijpen. En dat zonder afbreuk te doen aan de sobere stijl van de architectuur.”

Sarah Cornand, directeur van het BMCC is in de wolken met de mooie erkenning vanwege Toerisme Vlaanderen. Die erkenning kreeg men trouwens niet zomaar. “De inspanningen waren niet miniem, het was een hele krachttoer…” (CGRA)