Bloombay Babies and Kids in Nieuwpoort helpt baby’s verwelkomen

Jo-Ann De Roos (37) opende begin juli een zaak gespecialiseerd in babyartikelen. Met Bloombay Babies and Kids aan de promenade focust ze zich specifiek op kindjes tot en met zes jaar.

Jo-Ann was vijftien jaar actief in de chemiesector waar ze zich hard inzette voor een carrière voor ze de switch maakte naar haar babywinkel. “Toen ik enkele jaren geleden zelf een kindje kreeg, na een zware bevalling en het nieuws dat ik geen tweede kindje meer zou kunnen krijgen, wilde ik graag iets betekenen voor alle moeders die zich ook focussen op een zware carrière”, vertelt Jo-Ann.

Babyshowers

In bijberoep organiseerde ze wel al babyshowers, maar tijdens de coronalockdowns merkte ze vooral wat er allemaal komt kijken bij het moeder-zijn. “Ik merkte ook dat er in Nieuwpoort nog geen speciaalzaak was voor babygerief, dus startte ik er maar zelf mee. Het is een passie geworden”, zegt ze.

“Mensen kunnen langskomen voor een hartelijke ontvangst en goed advies. Zo was er een moeder die langskwam en vertelde dat haar kindje slecht sliep, waarop ik haar aanbod een andere papfles te proberen.”

Jo-Ann heeft alles in huis om een baby te verwelkomen: toiletartikelen, bedjes, buggy’s, kleren en ook wat een kindje nodig heeft wanneer het de eerste keer naar school gaat. Sinds ze haar zaak begon, kende ze een goede start.

Naaiatelier

“Er is een parking dichtbij, maar geen verkeer. Ook wat de passage betreft valt het hier uitstekend mee. Ik heb een goede zomer achter de rug met fijne en enthousiaste klanten. Nu wordt het iets minder druk en begin ik ook met een naaiatelier voor gepersonaliseerde artikelen, zoals de naam van een kindje op een handdoek. Vanaf januari start ik bovendien met geboortekaartjes en doopsuiker”, geeft ze nog mee. (DV)

Info: www.bloombay.be.