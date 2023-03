Bloemstuk gestolen op grafsteen van onfortuinlijke doelman Arne Espeel: “Het is een echte schande! Wie doet nu zoiets?”

De ouders van Arne Espeel schreeuwden op Facebook hun terechte ongenoegen uit. Iemand had het nodig gevonden een bloemstuk mee te grissen dat op het graf stond van de jonge doelman die recent overleed.

Arnes mama Myriam Masquelin begrijpt het niet. “Al twee keer is er iets gestolen geweest van het graf van mijn ouders in Sint-Eloois-Winkel. Nu bij Arne en in dezelfde urnetuin ook bij de opa van Annelore Ramon. Het bloemstuk op Arnes graf moet maandag verdwenen zijn tussen 10.09 uur toen wij er er nog een foto namen. Om 14.30 uur ging Arnes vriendin Liselot langs en was het verdwenen.” Tot vorige week lagen er 57 bloemstukken rond het graf.

Sociale controle

Burgemeester Bart Dochy was nog niet op de hoogte. “Laat ik eerst en vooral stellen dat dit een echte schande is. Dit is er ver over. Maar het is niet zo dat wij op de hoogte zijn van een plaag aan diefstallen op het kerkhof in Sint-Eloois-Winkel. Dat was een tijdje geleden wel zo in Ledegem, maar dat is dan vanzelf gestopt. Probleem is dat je daar ook niet veel kan aan doen. Als iemand met een bloemstuk over een kerkhof loopt, oogt dat normaal ook. Misschien moeten we daar de sociale controle nog wat meer zijn werk laten doen, vaak bezoeken mensen dagelijks het kerkhof. En als zij iets verdachts zien en dat melden…”

Eerder deze week raakte bekend dat de wedstrijd waarin Arne het leven liet niet wordt overgespeeld.