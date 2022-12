Bloemenpluktuin Eden op winterrust, maar opent winterwinkel in InEen: “Kransen bestaan uit lokale hopperanken”

De zelfpluktuin in Reningelst is op winterrust, maar in december opent in InEen wel de tijdelijke winterwinkel van de bloemenpluktuin Eden. “Heel wat (geschenk)artikelen van verschillende inspirerende makers”, zegt Eva Six.

“Nu de natuur en de tuin toch wel stilletjes aan in wintermodus overschakelen, kriebelt ook bij mij de hunkering naar winterslaap. In december echter wordt het nog eventjes gezellig druk”, zegt bloemenboerin Eva.

“De bloemenpluktuin muteert tijdelijk tot een soort van winkel met een seizoensgebonden aanbod, een winterwinkel. De droogbloemen-oogst van afgelopen zomer zal er verkocht worden in de vorm van droogboeketten en -kransen. Ook zijn er groene winterkransen te koop”, zegt Eva. “De basis van deze kransen bestaat uit lokale hopperanken, een restproduct uit de hoppeteelt dat zo een sierlijk tweede leven krijgt aan onze voordeuren of gevels. Daarnaast vind je in de winterwinkel ook cadeaubonnen voor zomerse bloemenplukbeurten

Inspirerende makers

“Er zijn ook artikelen van andere makers te vinden, waarvan ik vind dat ze verwant zijn met Eden, op vlak van vormgeving, verhaal, creativiteit en/of duurzaamheid. Onder andere vuurkorven en -schalen, lampen, keramiek, houten planken, zepen, foto’s op hout, prent- en wenskaarten, sieraden en andere (geschenk)artikelen van verschillende inspirerende makers.”

De winterwinkel opent de deuren op vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11, vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18, donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24, donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december. De winkel vind je terug in InEen, Pastoorstraat 1 in Reningelst, en is telkens geopend van 10 tot 18 uur. “Ben je ook zo zot van de natuur? Piep gerust eens binnen. De winkel is geopend zolang de voorraad strekt.. Meer info op de Facebookpagina ‘Eden bloemenpluktuin’ of www.eden-lab.be.