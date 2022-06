Bloemenhuis ‘Daniel Ost’ legt Driehoeksplein in Knokke-Heist opnieuw aan

Het Belgische bloemenhuis Daniel Ost, onder leiding van creatief directeur Nele Ost, heeft in opdracht van de gemeente Knokke-Heist en in samenwerking met lokaal bedrijf Tuinen Sleutjes het Driehoeksplein in hartje Zoute in een nieuw jasje gestoken. Nadat ze in 2020 het plein al bekleedden met kunstige piramides, werd er deze keer geopteerd voor een gestileerde landschapstuin, gebaseerd op de klassieke parterre. Vrijdagmiddag werd het plein officieel opnieuw geopend.

Voor de gelegenheid werden onder meer 2.500 struiken ‘Japanse Hulst’ (Ilex Crenata), de vervanger van de geplaagde Buxus, en meer dan 1.000 struiken ‘Schijnhulst’ (Osmanthus burkwoodii) in strakke cirkels aangelegd. Daartussen staan verschillende bomen zoals de ‘Glansmispel’ (Photinia), ‘Japanse wolmispel’ (Eriobotrya) en ‘Amerikaanse hulst’ (Ilex ’Nellie Stevens’) die van het plein onmiddellijk een nieuwe groene long in het centrum maken. Dertig ton rode keitjes en meer dan 2.000 vaste planten van Belgische makelij maken het plaatje compleet.

“We wilden afstappen van onze gekende bloemendecoraties en een concept creëren waar de mensen langere tijd van kunnen genieten” zegt CEO Yann Callaert. “We zijn al vele jaren actief in tuinontwerp en -aanleg en dit was de ideale gelegenheid om daar ook eens in het openbaar mee uit te pakken. Knokke-Heist is een bruisende gemeente die het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het openbaar domein hoog in het vaandel draagt, en we zijn trots om daar ons steentje aan bij te dragen. Er werd geopteerd voor duurzame planten en bomen die langere periodes van zon of regen, evenals de stevige wind, kunnen overleven. Tevens werd er een slimme computergestuurde bevloeiing geplaatst, die zorgt voor een optimaal rendement van het waterverbruik.”