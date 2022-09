Bloemendief op kerkhof betrapt dankzij… gps-tracker in bloempot

Toen de bloemen op het graf van Chantal Cauliez voor de zesde keer gestolen waren, was de maat vol voor haar vader Johny en broer Gregory. In de zevende bloempot verstopten ze een gps-tracker. Met succes, want ze konden de dief op heterdaad betrappen. Een hele opluchting voor de familie van Chantal. “We kunnen eindelijk weer rouwen zoals het hoort.”

Chantal Cauliez uit Ieper verloor op 20 april haar moedige strijd tegen baarmoederhalskanker. Ze werd amper 50. Chantal kreeg haar laatste rustplaats op de stedelijke begraafplaats Ypres Town Cemetery Extension. Haar familie fleurde haar graf geregeld op met bloemen.

“Maar plots troffen we een leeg bloempotje aan”, vertelt vader Johny (73). Na de zesde diefstal op Chantals graf had zijn zoon Gregory (43) er genoeg van. “Mijn zus kon het op den duur niet meer aan om naar Chantal te komen. Ook voor mijn ouders werd het ondraaglijk. Telkens opnieuw moeten vaststellen dat die bloemen verdwenen, was enorm akelig, pijnlijk en totaal respectloos. Het gaat ons niet om die bloemen, maar wel om wat die bloemen en het graf betekenen voor ons. We zijn Chantal kwijt. Het enige wat we nog hebben, is haar graf waar we even tot rust kunnen komen bij haar. Een begraafplaats zou een veilige plaats moeten zijn. Niet een plaats waar je schrik moet hebben of die je nog meer verdriet bezorgt dan je al hebt. Ons rouwproces stond op pauze door heel dit gebeuren… Wie doet nu zoiets?”

Camera

Gregory besloot een camera te plaatsen om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor de diefstallen. “De dochter van een dame die tegenover Chantal begraven ligt, was al meerdere keren op de begraafplaats gebleven tot rond 22 uur in de hoop zo de dief te betrappen, want ook daar verdwenen bloemen. Dat is nooit gelukt, dus we hadden al een vermoeden dat de dief ’s nachts toesloeg. Op de beelden werd duidelijk dat we de bloemendief niet kenden en dat die persoon rond 4 uur ’s nachts in een fractie van een seconde de bloemen wegnam. We zijn toen niet onmiddellijk naar de politie gestapt, omdat we geen concrete informatie hadden over de dader”, zegt Gregory.

Politie verwittigd

In het zevende bloemstukje verstopte Gregory een gps-tracker met simkaart die hij op het internet gekocht had. “De gps had een grootte van 4 op 1 centimeter. We verstopten die onderaan het bloempotje. Op zondag heb ik het bloemstuk op Chantal haar graf gezet. Donderdagnacht werd ik wakker en controleerde ik of het bloemstuk er nog stond. Aanvankelijk bleek het nog steeds 2,4 kilometer verwijderd te zijn van ons huis. Nog steeds op de begraafplaats dus. Maar 20 minuten later was er beweging te zien. Het bloemetje was plots op 13 kilometer afstand. De bloemendief had opnieuw toegeslagen”, vertelt Johny.

Wijlen Chantal Cauliez. © gf

Via de gps kon Gregory achterhalen waar de dief woonde. “Of ik haar geconfronteerd heb? Nee. Het zou niet de slimste actie geweest zijn om zelf iets te ondernemen. Later op de dag verdween het gps-signaal. Tijdens het verpotten, heeft ze waarschijnlijk de tracker gevonden en vernietigd. Dezelfde dag nog ben ik naar de politie gestapt met alle informatie, dat was tijdens het rallyweekend eind augustus. Ondanks het feit dat het voor de politie heel druk was, zijn ze toch nog diezelfde dag de bloemendief gaan confronteren met de beelden”, vertelt Gregory.

Excuses

Enkele dagen later vonden Johny en Gregory een bloempotje en een brief op het graf van Chantal. “Verontschuldigingen van de bloemendief met heel wat leugens en zwakke excuses. Ze schreef dat ze het deed uit wraak en haat, omdat ze het zelf had meegemaakt op het graf van een familielid en kennis. Het bloemetje heb ik onmiddellijk weggegooid. Wat zijn we met die verontschuldigingen? We durfden door haar nog amper het graf van Chantal bezoeken”, zegt vader Johny geëmotioneerd.

“Bloemendieven blijken een echte plaag te zijn op begraafplaatsen. We hopen ze hiermee af te schrikken of mensen te inspireren om in te grijpen als ze hiervan slachtoffer zijn. We willen wel benadrukken dat we hiermee absoluut niet bedoelen dat je zelf moet ingrijpen, maar stap naar de politie met je informatie”, besluit Gregory. “Wat er met de bloemendief zal gebeuren, weten we niet. Het belangrijkste is dat wij weer met een gerust hart naar het begraafplaats kunnen komen. We kunnen weer rouwen zoals het hoort.”