Bloemencorso na twee jaar onderbreking op zondag 28 augustus in nieuw jasje

Na twee jaar keert het bloemencorso op 28 augustus in volle glorie terug. Dertien praalwagens, zeven dansgroepen, drie muziekkorpsen en tal van kleinere wagens staan samen met honderdtal figuranten garant voor een bloemenspektakel zonder weerga.

Na twee alternatieve corona-edities is het corso op zondag 28 augustus helemaal terug. Zeedijk en centrumstraten vormen dan zoals vanouds het decor voor de met meer dan één miljoen dahlia’s versierde stoet, die traditioneel – al sinds 1895! – het einde van de zomervakantie inluidt.

De bloemen zijn dit jaar trouwens van een uitmuntende kwaliteit, dankzij het goede evenwicht tussen zon en regen. “De bloemenkwekers planten tegenwoordig vooral grotere varianten, maar dat houdt de wagenbouwers niet tegen om toch uiterst gedetailleerd te werk te gaan”, zegt regisseur Davy De Wolf, die dit jaar de fakkel overneemt van Hans Vanquathem.

Ommezwaai

De Lebbekenaar kent de corsowereld als geen ander: hij begon als tiener met het bouwen van wagens en zetelde de afgelopen drie jaar in de jury van het Blankenbergse corso. Hoewel zijn stijl sterk aansluit bij die van zijn voorgangers – Hans én vader Jan Vanquathem, die in 2017 overleed – slaagt hij er volgens het stadsbestuur toch in om zijn eigen stempel te drukken. “De organisatoren maakten van de periode waarin er geen echt corso mocht plaatsvinden gebruik om te herbronnen. Dit resulteerde in een innovatieve ommezwaai: het corso behoudt zijn eigenheid van weleer, maar regisseur Davy De Wolf haalt met een aantal nieuwigheden het corso wel helemaal naar 2022 en creëert op die manier opnieuw een echte belevingsstoet”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Plekjes uit heel België

Het thema ‘Corso, eropuit!’ is een knipoog naar de afgelopen twee jaar waarin we veel moesten missen, maar die er ook voor zorgden dat we massaal onze eigen streek (her)ontdekten. Het corso haalt die bijzondere plekjes uit heel België naar Blankenberge. Met het showkoor van SPOTZ-ON, dé showkooropleiding in Vlaanderen, haalt het corso een topper met een unieke, eigen sound aan boord. De promo voor het corso werd hertekend en kreeg een frisse, speelse look. Naast een aantrekkelijke website, maken QR-codes op verschillende plaatsen in de stad je wegwijs.

“Ook via de Facebookpagina’s van Visit Blankenberge en Corso Blankenberge krijg je alle info mee. De Vloot, een indrukwekkende en artistieke bloemenconstructie van dertig bij veertien meter, siert het Koning Leopold III-plein van 26 tot 29 augustus. Dertien bloemstukken van een meter breed en zevenduizend bloemen vervolledigen het concept”, aldus nog burgemeester Prasse.

Het Casino Blankenberge neemt, na een onderbreking van zeven jaar, weer deel aan de stoet met een volwaardige praalwagen, naar een ontwerp van Bram Buytaert. De praalwagen van de jeugddienst haalde met Gert Schatteman dan weer een nieuwe creatieve ontwerper in huis. Pascale Nefors, die als nieuwkomer instaat voor de figuratie, zorgt voor een frisse wind.

Praktische info

De stoet vertrekt dit jaar vanuit de Jeanne Vande Puttelaan, zodat de Kerkstraat richting Uitkerke vrij blijft voor het verkeer.

Wil je zien hoe de wagenbouwers de corsowagens bebloemen? Doe dan op zaterdag 27 augustus de corsotour. Een shuttletreintje rijdt tussen 10 en 19 uur om het half uur tussen het Koning Leopold III-plein, de Wenduinsesteenweg en de Schaapstraat in Uitkerke. Een ritje heen en terug kost 5 euro per volwassene en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. De wandeltour langs de diverse bouwplaatsen is ook mogelijk met een gids. Deze wandelingen starten om 11 uur en om 14.30 uur aan North Sea Boating en in de Schaapstraat 120. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Folders vind je bij Infopunt Toerisme (Hoogstraat 2) of in de Blankenbergse horecazaken, immokantoren, vakantiehuizen en lokale seniorenverenigingen.

Wie nog wil nagenieten, kan op maandag 29 augustus op het Koning Leopold III-plein de stadswagen, de jeugdwagen, de siertuilenwagens, de postkaartwagens en de drie bebloemde giraffen bekijken.

Misschien voel je het kriebelen en wil je zelf meedoen als bloemensteker? Blankenbergenaars, toeristen en tweedeverblijvers zijn nog altijd welkom. Mail naar evenementen@blankenberge.be of bel naar 050 63 66 30.

www.visit-blankenberge.be/bloemencorso