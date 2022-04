Bloemen betreurde Juliaan gestolen, emotionele dochter grijpt in: “Ik plak alles muurvast”

“Hoe laf kun je zijn! Hij is pas overleden…” Annick Vermeulen is bijzonder geëmotioneerd door de diefstal van een bloemenkrans bij het columbarium van vader Juliaan op de begraafplaats van Zonnebeke. De krans werd er gelegd door De Ware Vrienden, de kaartersclub waar Juliaan meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk deed. Zijn dochter wil nu de andere bloemstukken beschermen met stevige plakband en constructies uit ijzerdraad.

“De Ware Vrienden kochten bloemen uit sympathie voor mijn papa en voor alles wat hij gedaan heeft voor hun vereniging”, vertelt Annick Vermeulen (53). “Hij zette elke week de zaal klaar voor de kaarters en hielp achteraf opruimen. Papa leed aan de ziekte van Alzheimer, vocht lange tijd als een leeuw, maar stierf uiteindelijk op 84-jarige leeftijd in het bijzijn van mijn mama, mijn broers en ikzelf. Ik woon vlakbij de begraafplaats en bezoek hem elke dag.”

Zo merkte Annick snel op dat de bloemen van De Ware Vrienden verdwenen waren. “De identiteit van de dader is een raadsel”, vervolgt Annick. “Vijanden? Papa was heel gekend én graag gezien in Groot-Zonnebeke. Hij werkte in de bouw van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en tijdens zijn pensioen deed hij alles wat hij kon voor verschillende verenigingen.”

Waaronder Koninklijke Veloclub Eendracht Maakt Macht. Hun krans bleef wel liggen. Net als de bloemen van familie en vrienden. “Volgens de begrafenisondernemer uit Zonnebeke gebeuren zulke diefstallen regelmatig en streekbewoners nemen contact op, omdat ze hetzelfde meemaakten”, stelt Annick. “Zelfs gepersonaliseerde bloemenkransen verdwijnen plots. Wat ben je daarmee als dief? Dorpsgenoten komen nu graven controleren naar aanleiding van deze diefstal. Een aangifte bij de politie heb ik overwogen, maar wat zou dat uithalen?”

Openbare plaats

“Wie slachtoffer werd van diefstal, moet dit zeker melden. Wij zijn officieel nog niet op de hoogte gesteld”, reageert de bevoegde schepen Jan Vandoolaeghe (#TEAM8980). “ Vanuit de gemeente kunnen we de politie vragen om er geregeld een oogje in het zeil te houden. Meer kunnen we niet doen, want de begraafplaats is een grote openbare plaats.”

Annick is vastberaden om de andere bloemen voor haar vader te beschermen. “Ik plakte de bovenste bloempotten aan het columbarium. Ze zitten nu muurvast”, verzekert ze. “De bloemstukken op de grond worden straks verankerd in de aarde bij de voet van het columbarium. Mijn man maakt hiervoor speciale constructies uit ijzerdraad. Zo kunnen dieven deze kransen en bloemen niet meer meenemen. Of toch niet ongeschonden: ze zullen alles moeten kapotscheuren.”

De vrouw heeft nog een boodschap aan de dader. “Ik kan niet onder woorden brengen hoe jammer ik dit vind. Iets wegnemen van overleden familie, die zich niet kan verdedigen, doet enorm veel pijn. Ik hoop dat de krans terugkomt. Het is mijn allergrootste wens.” (TP)