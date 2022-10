Bloembakken vervangen ‘LEGO-blokken’ in Torhoutse Pottebezemstraat

In de strijd tegen het sluip- en zware verkeer heeft het Torhoutse stadsbestuur de Pottebezemstraat en de naburige Berg op Zoomstraat heringericht. Bloembakken, belijning, paaltjes en een hoogteluifel vervangen de smalle verkeerspoorten met geel-zwarte blokken die er sinds half juli vorig jaar stonden en in de volksmond de ‘LEGO-blokken’ werden genoemd.

Weinigen zullen er rouwig om zijn dat de carnavaleske opstelling met de verkeerspoorten eindelijk verdwenen is. ‘LEGO-land’ werkte op de lachspieren en was zelfs eventjes nationaal nieuws. Aanvankelijk stonden er drie, snel opeenvolgende blokkenpoorten, maar na scherpe kritiek van omwonenden, passanten en een deel van de politieke oppositie werd dat aantal al na een maand tot twee teruggebracht.

Nu al ontwerper aangesteld voor project in 2025

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) had de ingrepen uiteraard met goede bedoelingen laten uitvoeren, met name het beschermen van de zwakke weggebruiker en het leefbaar houden van de buurt. Maar ook zij zag in dat de verkeerspoorten niet de ideale oplossing waren en er een breder gedragen project uitgedokterd moest worden. Binnen haar eigen partij was trouwens lang niet iedereen gelukkig met wat de ‘LEGO-farce’ werd genoemd.

De carnavaleske verkeerspoorten met de geel-zwarte ‘LEGO-blokken’ zijn na meer dan een jaar eindelijk verdwenen. © Johan Sabbe

Aangezien de Pottebezem- en Berg op Zoomstraat in 2025 nieuwe riolen krijgen en heraangelegd zullen worden, werd beslist om nu al een ontwerper aan te stellen en een voorlopige herinrichting te realiseren, in de lijn van wat de definitieve plannen zullen worden.

Maximumsnelheid van 30 kilometer per uur

Die voorlopige herinrichting werd zopas uitgevoerd. Geen ‘LEGO-blokken’ meer, maar wel een hoogtebeperking ter hoogte van de spoorwegbrug in de Pottebezemstraat en voorts verkeersremmende bloembakken, paaltjes, belijningen en nabij de Stoeterij Deloof een bocht van 90 graden om de auto’s te doen vertragen. “Bovendien is de rijbreedte in de Pottebezemstraat versmald en wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 30 kilometer per uur”, aldus de schepen. “Rechtdoor plankgas geven, zal zeker niet kunnen en dus levert het gebruik van de twee straten geen tijdwinst op voor wie denkt om vanaf de Keiberg- of de Bruggestraat een kortere weg te nemen. Een knip in de weg voor personenwagens komt er echter niet. De hoogteluifel weert enkel doorgaand verkeer van vrachtwagens.”

Uiteraard zal de nieuwe opstelling na verloop van tijd geëvalueerd worden. Dat moet tegen 2025 uitmonden in een definitief ontwerp.