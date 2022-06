Bloedgeversvrienden Veldegem bedanken hun levensbelangrijke donoren

Met een receptie in de tuin van jeugdhuis ’t Kalf bedankte het bestuur van de Veldegemse Bloedgeversvrienden opnieuw alle dorpsgenoten die vorig jaar minstens één keer bloed doneerden in ontmoetingscentrum ’t Lokaal. De meest trouwe donoren die al 25, 50 of 75 maal bloed gaven, ontvingen een persoonlijk getuigschrift.

Het belang van bloed geven, benadrukken ook succesvolle nationale campagnes van het Rode Kruis, beklemtoont bestuurslid Luc Vantomme. “Studenten worden vanaf 18 jaar ervoor warm gemaakt. En ook 65-plussers mogen om de drie maanden bloed blijven afstaan. Er is wel de begrijpelijke schrik voor de prik, maar telkens je bloed geeft, wordt het via het Rode Kruis getest, en weet je voldoende vaak hoe gezond het is. Zeker wie de bloedgroep O-negatief heeft, mag aan alle patiënten bloed geven.”

Van levensbelang

“Vierjaarlijks geven gemiddeld 90 Veldegemnaars in ’t Lokaal bloed. De eerstvolgende kans is normaal de eerste donderdag van juli. Voor wie dit niet past, kan dagelijks terecht in onder meer het Donorcentrum Brugge, waar ook bloedplasma kan worden afgestaan. Niemand hoopt een bloedtransfusie te moeten krijgen, tot het onverwacht bij bijvoorbeeld een ongeval of operatie toch van levensbelang is.” (HV)