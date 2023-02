Bloedgevers Heist huldigt na drie coronajaren opnieuw hun donoren

De koninklijke vereniging van vrijwillige bloedgevers Heist kon dit jaar opnieuw de verdienstelijke donoren huldigen. Door het coronavirus kon de traditionele huldiging in 2021 en 2022 niet doorgaan. Er waren dus een heleboel donoren die in de bloemetjes gezet moesten worden.

De huldiging vond zoals de traditie het voorschrijft plaats op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In de Vierbote in Heist kwamen de bloedgevers samen. Bloedgevers die in 2020, 2021 of 2022 een mijlpaal bereikten in hun carrière, werden in de bloemetjes gezet. Wie in zijn hele bloedgeverscarrière 25, 50, 100, 125 of 150 keer bloeddonor was, werd gehuldigd en bedankt.

Bloedgeven was en blijft nog steeds een noodzaak. De vrijwillige bloedgevers uit Heist zetten zich in om jaarlijks rond de 1.000 bloeddonaties te verzamelen, samen met het Rode Kruis. Heb je ook al gedacht om eens een bloeddonatie te doen, maar durfde je tot nu toe de stap nog niet te zetten? Kom gerust langs op de volgende bloedinzameling en je krijgt er vrijblijvend een rondleiding. De inzamelingen vinden plaats op dinsdag 14 februari en op donderdag 16 februari in school de Zeeparel in de Noordstraat 40.

De verdienstelijke bloedgevers heten Sanne Rotsaert, Amy Monballiu, John Dedecker en Marijk De Roo (25 giften), Koen Vantorre, Luc De Craemer, Francis Robert en Roger Brouckaert (50 giften), Pedro Ackaert, Ivan Maertens, Annick De Bie, Annemieke Braet en Rik De Voogt (75 giften), Julien Vanparys (125 giften) en Eric Wittesaele en Wilfied Ackx (125 giften).