Blindenzorg Licht en Liefde neemt warme bakkerij over: “Inclusie betekent niet alleen dat de maatschappij ruimte biedt”

De warme bakkerij op het Langemunteplein in Kortrijk blijft behouden, dankzij de inspanningen van Blindenzorg Licht en Liefde. De organisatie, die zich inzet voor blinden en slechtzienden, neemt de uitbating van de bakkerij op zich.

“De tijd is voorbij dat personen met een beperking enkel een plaats op de achtergrond van de samenleving moesten vinden”, stelt Jan de Smedt, afscheidnemend gedelegeerd bestuurder van Licht en Liefde. “Inclusie betekent niet alleen dat de maatschappij ruimte biedt, maar ook dat mensen met een beperking zelf ondernemerschap mogen opnemen.” Met het vertrek van bakkerij Hoornaert dreigde opnieuw een warme bakker uit de buurt te verdwijnen. Licht en Liefde, dat al een oogatelier en expertisepunt op het plein heeft, nam snel een besluit. “We wilden niet toekijken hoe deze plek zijn warme bakker verloor”, zegt Pieter Verstraete, de nieuwe netwerkdirecteur. “Samen met de medewerkers Patricia en Sharon, en met de gewaardeerde ondersteuning van Bakkerij Hoornaert, zetten we onze schouders onder dit project.” De bakkerij zal blijven functioneren onder een vertrouwde formule, met brood, banket en andere lekkernijen. Hoornaert blijft voorlopig de producten aanleveren. “In de eerste periode willen we goed uit de kosten komen”, aldus Verstraete. “Stap voor stap bouwen we verder op het aanbod en introduceren we ook nieuwe initiatieven. Zo werken we aan een assortiment belegde broodjes dat we binnenkort lanceren.”

Een missie

De opbrengsten van de bakkerij vloeien integraal terug naar Licht en Liefde. Zo ondersteunt elke klant onrechtstreeks blinde en slechtziende mensen bij het herwinnen van levenskwaliteit en maatschappelijke participatie. Dit krijgt ook symbolisch vorm in de nieuwe naam van de bakkerij: ‘n’ boterh@m met Licht en Liefde’, die op 11 september officieel wordt ingevoerd.

Dit initiatief past in een bredere visie voor het plein. Licht en Liefde wil het Langemunteplein uitbouwen tot een plaats waar rust en ontmoeting centraal staan. “Alles wat met een ‘adagio-leven’ te maken heeft, is welkom”, zegt De Smedt. “We dromen van een trager, menselijker ritme in een wereld die steeds sneller draait.” Ook andere ondernemers in de buurt, zoals apotheker Julie, kinesiste Helena en kapster Daisy van Hair and Beauty, ondersteunen het idee. “We geloven dat we samen iets moois kunnen neerzetten.” Blijft de bakkerij dan enkel een sociale onderneming, zonder rechtstreeks blinden of slechtzienden in de winkel? Niet noodzakelijk. “Blinde mensen zullen misschien niet achter de toog staan, maar ze kunnen wel betrokken worden bij voorbereidende taken. We willen een netwerk creëren waarin mensen met verschillende talenten samenwerken en elkaar ondersteunen”, zegt Pieter.

Een blik op de toekomst

Dit model van sociale economie doorbreekt het traditionele idee dat personen met een beperking vooral zorg nodig hebben. “We zien dat zij ook zelf kunnen bijdragen aan de maatschappij, mits de juiste omkadering”, zegt Jan. “Wat zij nodig hebben is tijd. Tijd om zich dezelfde vaardigheden eigen te maken als ziende mensen. De échte handicap is niet het verlies van zicht, maar het meedraaien in een wereld die steeds sneller gaat.” “Wie weet wordt het Langemunteplein ooit omgedoopt tot het Adagio-plein, een plek waar het leven even kan vertragen. Tot die tijd kan iedereen alvast genieten van een broodje, belegd met Licht en Liefde.”