Blindenzorg Licht en Liefde maakt werk van Zorgzame Buurt: “Remedie tegen vereenzaming”

Blindenzorg Licht en Liefde ging in op de projectoproep van de Vlaamse overheid om een Zorgzame Buurt op te zetten. Het resultaat is een win-win: bewoners van de zorgsite nemen deel aan het maatschappelijk leven, mensen uit de buurt worden betrokken bij activiteiten ter plaatse.

Het idee achter Zorgzame Buurten past binnen de vermaatschappelijking van de zorg: de bedoeling is een gastvrije woonomgeving te creëren waarbij de zorg mee-evolueert met de samenleving. “Daarnaast willen we een centrale plek aanbieden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten”, zegt netwerkdirecteur Jan De Smedt.

In juni vond op de zorgsite van Licht en Liefde Heem een druk bijgewoond buurtfeest plaats waarbij ook het honderdjarige bestaan van de organisatie in de kijker stond. “We willen onze werking de komende jaren heel actief met het Varsenaarse dorpsleven gaan verweven”, gaat Jan De Smedt voort. “Buurtbewoners kunnen hier altijd een handje komen toesteken als vrijwilliger, maar we willen zelf ook een toegevoegde waarde zijn voor het dorp. Als daar nood aan zou blijken, kunnen we op onze site eventueel zelfs een nieuw dienstencentrum op poten zetten waar de dorpelingen elkaar kunnen ontmoeten. Ook een nieuw opvanginitiatief voor kinderen behoort tot de mogelijkheden. Zo kunnen we echt iets voor elkaar betekenen. De ambitie is om een warme gemeenschap tot stand te brengen, met speciale aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving. Zo kunnen we op termijn ook de vereenzaming tegengaan”, klinkt het.

Lentedrink

“Na een buurtanalyse in 2022, werd er op de zorgsite al een petanquebaan aangelegd waar mensen uit de buurt samen met de bewoners een balletje kunnen gooien. In juni vertrok er een 10.000-stappen-natuurwandeling, samen met de gemeente Jabbeke wordt een Mooimakers-actie opgezet, het inclusieve koor LaSperanza zal dit jaar het kerstconcert verzorgen in de parochie en er komt ook een jaarlijkse lentedrink op het binnenplein van de zorgsite. Zelf nog leuke ideetjes? Stuur dan een mailtje naar info@lichtenliefde.be”, besluit netwerkdirecteur Jan De Smedt.