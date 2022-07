Blinde en slechtziende kinderen leren zelfredzaam zijn aan zee

De Brailleliga verblijft deze week met veertien blinde en slechtziende kinderen in De Haan, waar ze woensdag een ‘independence day’ of zelfredzaamheidsdag beleven. Omringd door lotgenootjes leren ze er op een ontspannen manier zelfstandiger in het leven te staan.

“Boterhammetjes smeren, je aankleden, tanden poetsen, veters strikken. Het zijn dagdagelijkse dingen die we allemaal moeten aanleren, maar voor kinderen met een visuele handicap zijn die handelingen niet zo evident. Daarom is het belangrijk om de extra tijd in de schoolvakanties ten volle te benutten en, buiten de familiecocon, in een ongedwongen sfeer te oefenen onder gespecialiseerde begeleiding”, klinkt het.

Doel van het zeekamp is dus de zelfredzaamheid van de kinderen bevorderen in hun dagelijks leven. “Woensdag is het zelfredzaamheidsdag en koken ze hun eigen potje. Daarnaast leren de kinderen ook omgaan met hulpmiddelen die het leven voor hen wat gemakkelijker maken. Denk maar aan een sprekende weegschaal of thermometer. En een ritje met de kusttram is tegelijk ook leerzaam”, zegt Annelies De Pauw, een van de begeleidsters van de Brailleliga.

Ook een bezoekje aan Boudewijn Seapark stond op het programma. “Tijdens het kamp wisselen de kinderen ook onderling ervaringen en trucjes uit. Tussen gelijken kunnen ze eens helemaal zichzelf zijn en vallen alle remmingen weg. Na zo’n leerrijk verblijf aan zee keren de kinderen trots met onvergetelijke herinneringen en vrienden voor het leven terug naar huis”, klinkt het nog. (WK)