“Blijf uit de werf”: eigenaars iconische Kosmos vrezen voor veiligheid nadat kijklustigen afsluiting blijven forceren

Onder de iconische Kosmos wordt volop gegraven om het beschermd monument op de Heuvellandse Rodeberg te verstevigen en uit te diepen voor een nieuwe invulling. De vele pogingen van de eigenaars om kijklustigen buiten te houden, blijken vergeefs. “Blijf alstublieft weg, zeker nu is het er erg gevaarlijk.”

“Ze gooien zelfs de afsluiting omver en beklimmen hellingen om toch maar in de werf te geraken.” Nathalie Lermytte (53) toont de steile flank van de Rodeberg, het dichte struikgewas en de afgesloten werfhekken met verbodsborden rond de nieuwe werf van de Kosmos, maar deze barrières blijken pottenkijkers niet buiten te houden. “Daarom graag een oproep: blijf alstublieft weg uit de werf en het gebouw. Zeker nu is het er erg gevaarlijk.”

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ondergrondse ruimtes

Nathalie en haar partner Hendrik Daem werden een paar jaar terug eigenaar van het verloederde vakantiecomplex, dat in de vorige eeuw gepromoot werd als dé plek voor jeugdtoerisme in Vlaanderen. Dit jaar is het koppel gestart met ingrijpende werken. “Het gebouw wordt gestript tot het frame en de historische elementen van het beschermd monument overblijven”, aldus Hendrik. “Het bouwteam is bezig met een huzarenstukje: het realiseren van ondergrondse ruimtes deels onder het beschermd gebouw voor culturele evenementen, expo’s en meetingrooms.”

“We gaan voor een onderschoeiing: steunmuren- en balken worden verstevigd, funderingen worden verdiept en we graven grond uit om veilige, correcte hoogtes te bekomen in de ondergrondse ruimtes”, duidt Nathalie. “Dit is een van de moeilijkste fases. Eens het gebouw sterk genoeg staat, kunnen we opbouwen.”

Alarm en camera’s

“Intussen plaatsten we camera’s en een alarmsysteem”, vervolgt Nathalie. “We schrikken telkens als het alarm afgaat en beelden doorgestuurd worden van betreders. In weekends en op mooie dagen gaat het zelfs om grote groepen en mensen met kinderen. Tegen dat wij of de politie ter plaatse raken, zijn ze verdwenen. Wij beschouwen dit als inbraak en vrezen het ergste. Momenteel werken we hard om het gebouw te verstevigen. Heb nog even geduld: we doen wel eens een openwerfdag van zodra de site veilig genoeg is.”

Aanbouw

De uitgegraven grond ligt in hopen bij de ruïne. De Rodeberg dankt z’n naam aan dit roodkleurig zand. “Ik droomde er lang van deze prachtige grond te gebruiken als rammed earth – ‘gestampte aarde’ – in het project, een bouwtechniek die wel eens wordt toegepast in warmere oorden. In ons killer, regenachtig klimaat blijkt dit niet haalbaar. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheid deze bodem te verwerken in beton voor de nieuwe aanbouw. Deze komt achter het gebouw en zal wat dieper liggen: op de flank van de heuveltop gaan we een verdieping lager voor extra kamers, een grote seminarie- en eventruimte en bijkomend restaurantgedeelte. Het zichtbeton en de leempleister zouden er uitgevoerd worden in deze typerende oranjerode kleur.”

Rooftopbar

“De rode aanbouw zal als het ware uit Moeder Aarde verrijzen richting Kosmos. Het bestaand beschermd monument wordt gerestaureerd volgens de regels van de kunst en zal de gekende witte look behouden.”

Ook in de hoogste verdieping wordt geïnvesteerd. “We verkregen subsidies om het torentje toegankelijk te maken als uitkijkpunt, zoals in het oorspronkelijk gebouw. Boven zou ook een rooftopbar met terras komen. Eventueel voor de ‘leden’ van de Kosmos, dat moeten we nog uitwerken. Vanop deze plek kan je erg ver kijken, bij helder weer kan je zelfs de kust zien.”

Pacemaker

De bekendste bergtoppen van Heuvelland krijgen zo hun iconische zaken terug. Deze week heropende de Hostellerie op de Kemmelberg na renovatiewerken. “De ruïne van de Kosmos was lang een doorn in ons oog en dat van vele anderen”, stelt Nathalie. “Ik ben afkomstig uit het naburige Poperinge en m’n ouders wonen op 500 meter van de Kosmos. Momenteel woon ik in Antwerpen, maar ik keer graag terug naar deze plek die ik beschouw als het kloppend hart van Heuvelland. Het heeft nu even een pacemaker nodig.”

Zwembad

‘Experimental base on the hill’, prijkt op de werfbanner. “We noemen het wel eens een belevingshub en dromen zo breed mogelijk: logement, een cafetaria die doorlopend open is, ruimte voor teambuildings, kunst, design, shopping… Eerst willen we dat hier terug een pareltje prijkt: het gebouw herstellen tot de glorie van weleer en misschien nog beter. In een latere fase zullen we de parking ontharden en vergroenen. Wellicht komt daar een zwembad met wellness, maar kleinschaliger in vergelijking met het groot buitenzwembad van weleer. We hopen te landen eind 2028. Waarom niet tegen mijn verjaardag op 28 november? (lacht) Het belangrijkste is dat we goed vooruitgaan.” (TP)