Blijde intrede van James Ensor laat senioren meegenieten van het Ensorjaar. “De buitenwereld wordt binnengebracht”

In kader van het Ensorjaar 2024 worden er overal in Oostende tentoonstellingen en allerhande activiteiten georganiseerd. Om te zorgen dat iedereen in Oostende kan meegenieten van het Ensorjaar, richten het Willemsfonds Oostende en de Vrienden van Mu.ZEE samen met stad Oostende het project De Blijde Intrede van Ensor op. “Dankzij initiatieven als deze kunnen we iedereen in Oostende betrekken, van lagere scholen tot woonzorgcentra”, klinkt het alvast bij schepen Bart Plasschaert (CD&V).

James op bezoek

In een beurtrol komt steeds een wzc of seniorenresidentie aan bod waar James Ensor op bezoek komt. Het eerste deel van het project is een gids die een lezing komt geven over de Belgische kunstenaar. Daarnaast reizen ook een aantal reproducties van Ensors werken mee. Deze zullen enkele weken de gemeenschappelijke delen van het wzc sieren.

Alle 23 wzc en seniorenresidenties van Oostende reageerden positief op het project. Het is de bedoeling dat alle Oostendenaren kunnen genieten van het Ensorjaar, al is het soms moeilijk omwille van fysieke beperkingen. “Voor ons was het belangrijk dat ook mensen die minder mobiel zijn en vaak binnen zitten ook kunnen meegenieten van het Ensorjaar”, verduidelijkt Martine Meire, voorzitter van Vrienden van Mu.ZEE. “Dankzij het pakket dat wij aanbieden komen ook de mindervalide senioren dichter bij wat er gaande is in Oostende. Dat schept een samenhorigheidsgevoel.”

Positieve reacties

De inwoners van residentie Ensor waren alvast enthousiast over de Blijde Intrede van James Ensor. “Het is een zeer mooi initiatief en het zou wel leuk zijn, mochten projecten als deze af en toe eens tot bij ons komen”, laat een bewoonster weten. Andere bewoners hebben dan weer een persoonlijkere band met het Ensorjaar. “Ik heb James Ensor nog gekend en ben ook naar zijn begrafenis geweest in 1949”, laat een bewoner (95) lachend weten. “Dankzij een project als dit wordt de buitenwereld voor ons weer naar binnen gebracht.”