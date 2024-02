“Blij dat ik niemand heb moeten reanimeren”:Redster Darry geniet voortaan van haar pensioen in Moorslede

Na een mooie carrière als redster geniet Darry Plouvier, die zondag nog haar 65ste verjaardag vierde, van haar pensioen. Nu wil ze extra tijd vrijmaken voor haar passie voor fotografie en kunst.

Met Darry Plouvier verdwijnt er een bekend gezicht in zwembad De Amfoor in Moorslede. Darry was er de voorbije 24 jaar redster. “Maar eigenlijk begon ik mijn beroepsloopbaan als fotografe. Ik werkte vijf jaar als zelfstandige in Gits en was daarna nog enkele jaren aan de slag bij fotografie Lommée in Roeselare.” De overgang van analoge naar digitale fotografie en de zorg voor haar vier kinderen zorgden ervoor dat Darry de fotografie liet varen. “Ik deed vroeger nog aan competitiezwemmen en besliste om een cursus redster te volgen.” Darry kon aan de slag in het zwembad van Lichtervelde, twee jaar later maakte ze de overstap naar het zwembad van Moorslede. “Een logische keuze. Ik had in Moorslede een examen afgelegd en had er daarna ook gesolliciteerd.”

Uitgebreid takenpakket

Vierentwintig jaar hield ze er een oogje in het zeil. “Mensen in moeilijkheden helpen of iemand verzorgen die bijvoorbeeld zijn of haar hoofd gestoten had. Dat zijn zaken waarvoor ik verschillende keren moest tussenkomen. Ik ben vooral blij dat ik niemand heb moeten reanimeren.”

Volgens Darry is de taak van redder ook veel uitgebreider dan sommigen denken. “De uren waarin je de zwemmers in de gaten moet houden zijn best wel intensief. Je moet voortdurend bij de pinken zijn. Maar daarnaast had ik nog taken. Zo gaf ik zwemles en hielp ik bij het onderhoud.”

Passie voor fotografie

Tijdens de coronacrisis kon Darry haar creativiteit de vrije loop laten gaan. Zo beschilderde ze een van de muren van het zwembad. Darry wil, nu ze op pensioen is, haar creativiteit nog veel meer de vrije loop laten gaan. “Ik wil graag weer mijn passie voor fotografie laten aanwakkeren. Daarnaast maak ik ook graag tekeningen in houtskool.” Maar ook het zwembad zal nog steeds een belangrijke rol spelen in het leven van Darry. “Ik woon in Ieper en ga vaak daar zwemmen, maar ik kom zeker ook hier terug om te zwemmen met de kleinkinderen of om zelf enkele baantjes te trekken”, besluit ze enthousiast.