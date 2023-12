“Blij dat ik hier nog ben en eindejaar kan vieren”: Johan (75) krijgt tweede hartaanval in Jan Breydelstadion

Johan Van Meulebroeck (75) zal 2023 niet vlug vergeten. Toen hij samen met zijn dochter Isabel (42), schoonzoon Günther (48) en kleinzoon Gilles (13) naar een voetbalmatch in het Jan Breydelstadion trok, kreeg hij voor de tweede keer een hartaanval. “Deze keer gebeurde het in de tribune”, blikt Johan terug.

Al heel zijn leven is Johan Van Meulebroeck een supporter van Club Brugge. “In mijn jonge jaren miste ik samen met mijn vriend Rudy Van Coellie uit Loppem geen enkele thuismatch”, vertelt Johan. “Met de komst van mijn kinderen Stijn en Isabel kwam daar verandering in en begon ik het voetbal thuis op tv te volgen. Maar een jaar of vijf geleden pikte ik de draad weer op. Sindsdien had ik weer een abonnement en was ik bij elke thuismatch van de partij.”

“Precies op dezelfde plek op de tribune kreeg ik weer een hartstilstand”

Iets meer dan twee jaar geleden, op 24 september 2021, liep wat een leuk voetbaluitje had moeten worden, helemaal anders af. Tijdens een match van Club Brugge tegen OHL krijgt Johan een hartaanval. “Bij het verlaten van de tribune zakte ik in elkaar”, vertelt Johan, die een kwartier lang gereanimeerd werd. “Gelukkig hadden attente Rode Kruis-medewerkers me zien in elkaar zakken en waren ze onmiddellijk bij mij om me met een AED-toestel te reanimeren. Had ik mijn hartaanval een paar minuten later gehad, dan zouden de hulpverleners mij nooit opgemerkt hebben en had ik het waarschijnlijk niet overleefd”, aldus Johan, die vier overbruggingen kreeg en lange tijd moest revalideren. “Om te voorkomen dat de hechtingen van mijn openhartoperatie niet open gingen, moest ik maandenlang een harnas dragen. Het duurde een jaar voor ik weer de oude was”, aldus Johan.

Helemaal verrast door het feit dat hij een hartaanval kreeg, was Johan niet. “Zowel mijn vader als mijn vier broers stierven aan een hartstilstand. Het zit dus in onze genen. Indien het niet in het stadion van Club Brugge gebeurd was, dan was het ergens anders gebeurd. Want om nu te zeggen dat ik een hartaanval kreeg door me te ergeren aan de scheidsrechter en de tegenstander, dat is volgens mij ook vergezocht.”

Abonnement verkocht

Een selfie van Johan en zijn dochter in het Jan Breydelstadion. Minder dan een uur later krijgt Johan voor de tweede keer een hartaanval. © GF

Na die hartaanval verkocht Johan zijn abonnement en besloot hij om geen thuismatchen van Club Brugge meer bij te wonen. Tot begin november zijn dochter hem laat weten dat ze vier kaartjes heeft voor de Europese match Club Brugge-Lugano. “Ik was net langs geweest bij de cardioloog en voelde me goed en besloot om mee te gaan. Samen met mijn dochter Isabel, haar man Günther en hun zoon Gilles zaten we opnieuw in tribune 324. Eigenlijk deed het met wel wat om weer te zijn op de plek waar ik een hartinfarct gekregen had. Nooit had ik kunnen denken dat ik precies op dezelfde plek weer een hartinfarct zou krijgen. Toch gebeurde het onmogelijke en viel ik op 9 november tijdens de match Club Brugge – Lugano tegen mijn dochter. Het toeval wou dat er op de rij voor ons een ambulancier en een verpleger zaten, die niet twijfelden en me meteen begonnen te reanimeren. Ook het Rode Kruis schoot weer in actie en na twintig minuten reanimeren, was er weer pols, werd me later verteld.”

Anderhalve maand later is Johan, die nu door het leven gaat met een defibrillator, blij dat hij het kan navertellen. “Mijn ribben doen nog wat pijn van de reanimatie, maar voor de rest ben ik weer helemaal de oude. Vanaf nu ga ik wel nooit meer naar het Jan Breydelstadion. Thuismatchen zal ik volgen in café Het Eerste Huis”, aldus Johan, die momenteel samen met vrienden en familie volop geniet van een mooie eindejaarsperiode.