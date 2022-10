Blauwe zone breidt uit in Torhoutse stadskern

Nu de Torhoutse stadkernvernieuwing stilaan naar haar laatste fase evolueert, worden er in het stadscentrum nieuwe maatregelen genomen in verband met het parkeren. Op de Markt, in de Zwanestraat, in de Zuidstraat en in het eerste stukje van de Rijselstraat komt er blauwe zone van twee uur.

Er zijn ook nieuwe parkeerplaatsen voorzien voor personen met een beperking, voor deelmobiliteit en voor elektrisch laden.

Enkele parkeerplaatsen verdwijnen voor fietsparking

“De stadskernvernieuwing vordert goed en dat betekent dat ook de mobiliteit binnen die kern stap voor stap wijzigt”, zei schepen Elsie Desmet (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. “We dienen het politiereglement telkens bij te sturen, wat we nu doen.”

“Voor het parkeren verwijzen we naar de grote parkings aan de Hofstraat en de Zuidstraat, beide vlakbij de Markt. Maar er blijft hoe dan ook een beperkte hoeveelheid parkeerruimte op de Markt zelf, in de Zwanestraat, in de Zuidstraat en in het eerste stukje van de Rijselstraat. Om op die plaatsen het langparkeren tegen te gaan, komt er blauwe zone met een tijdsbeperking tot twee uur. In de Zuidstraat voorzien we ook een extra Shop & Go-plaats voor een halfuurtje.”

“In de Beerstraat en op de parking de Gheldere vormen we enkele gewone parkeerplaatsen om tot een fietsparking. En in het eerste deel van de Landstraat komt er parkeerverbod.”