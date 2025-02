Blauwe Vogel scoort opnieuw

Tijdens de voorbije eindejaarsperiode organiseerden stad Nieuwpoort en de Lokaal Economische Raad voor de vierde keer een kerstversieringswedstrijd voor Nieuwpoortse ondernemers. ‘t Koffiehuisje De Blauwe Vogel behaalde de meeste stemmen.

De jaarlijkse kerstversieringswedstrijd voor ondernemers is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde en staat steeds garant voor een warme kerstsfeer in het Nieuwpoortse straatbeeld. Maar liefst 34 ondernemers gingen creatief aan de slag en voorzagen hun handelszaken van de nodige sfeervolle decoratie in een kerst- of winterthema. Het publiek kon van maandag 16 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025 stemmen op hun favoriete kersttafereel. Dit resulteerde in een mooi eindtotaal van 1.563 uitgebrachte stemmen.

Laureaten

Voor het derde jaar op rij slaagde ‘t Koffiehuisje De Blauwe Vogel erin de eindoverwinning binnen te halen. De horecazaak op de Kaai in Nieuwpoort-stad kreeg 437 stemmen en behaalde zo de eerste plaats. Op de tweede stek eindigde Slagerij Vandenbroucke, gevestigd in de Albert I laan in Nieuwpoort-bad, met 179 stemmen. Net als vorig jaar wordt de top drie vervolledigd door Nomad, de lifestyleshop in de Langestraat in Nieuwpoort-stad. Nomad wist 154 stemmen te verzamelen.

Tijdens een plechtige prijsuitreiking kregen de drie laureaten van de kerstversieringswedstrijd een Nieuwpoortse Cadeaubon ter waarde van respectievelijk 250 euro, 150 euro en 100 euro overhandigd.

betrokkenheid

Schepen van Lokale Economie Bert Gunst benadrukte tijdens de prijsuitreiking het belang van deze jaarlijkse wedstrijd. “Dankzij de inzet van de Nieuwpoortse ondernemers en de warme betrokkenheid van het publiek beleefde Nieuwpoort een sfeervol en feestelijk eindejaar waarin zowel de inwoners als de bezoekers volop konden genieten van prachtig versierde handelszaken.”

“Met deze actie willen we niet alleen de kerstsfeer in onze stad versterken, maar ook onze lokale ondernemers op een originele manier extra in de schijnwerpers zetten.” (PG)