Blauwe Kruis van de Kust stelt nieuw dierenasiel voor… in Lego

Een Lego-maquette van de nieuwbouw toont hoe het dierenasiel in Oostende er zal uitzien. De maquette zal te zien zijn op de kerstmarkt in De Schaperye en nadien permanent in het asiel.

Het Blauwe Kruis van de Kust kreeg twee weken geleden groen licht van het stadsbestuur voor een lening van 2,5 miljoen euro om de nieuwbouw naast het huidige asiel te realiseren. Een omgevingsvergunning voor de plannen was er eerder al. “Het is een belangrijke stap in onze actie. Die begon destijds begon met de verkoop van Lego-steentjes aan de Oostendenaars”, zegt voorzitter Fabrice Goffin.

David Vanhee (46) van Little Brickroom contacteerde zelf het Blauwe Kruis. “Ik bouw al met Lego van toen ik 5 jaar was. Sinds mijn 30ste ben ik er opnieuw actief mee bezig. Het is een mooie hobby die me in de halve finale bracht van het VTM-programma Lego Masters. Ik had gehoord van hun actie met Legoblokjes en was ook gecharmeerd door hun verhaal. Ik nam contact op en kon met hun plannen aan de slag.”

Details

David bouwde met oog voor detail. De verblijven voor 60 katten en 40 honden, kantoren en omgeving werden nauwkeurig nagebouwd. “Met de plannen van de architect en 3D-voorstellingen kon ik aan de slag. Ik heb er twee maanden aan gewerkt. De duizenden blokjes wegen 15 kilogram en de maquette is in verschillende delen verplaatsbaar. De maatstaf om alles op schaal te bouwen was de lengte van de figuurtjes. Ook Fabrice en ikzelf zijn verwerkt in deze maquette. Het was een mooie opdracht, waarvoor ik stukken moest bestellen over de hele wereld. En het is nog niet af want vier blauwe deurtjes zijn nog altijd niet geleverd. Ik moet wel nog de zonnepanelen op het dak toevoegen. Deze mooie opdracht smaakt naar meer.”

Bouw start in maart 2024

Voorzitter Fabrice Goffin is een tevreden man. “De maquette toont hoe ons nieuwe asiel er zal uitzien. Voor de mensen die ons steunden, wordt het nu zichtbaar en concreet. De maquette zullen we permanent tentoonstellen in ons asiel.”

En ook met de geplande bouw vlot het. “We hebben contact met drie firma’s om de goedgekeurde plannen te realiseren. We willen nog dit jaar de offerte bevestigen zodat de bouw kan starten in maart 2024.”

De maquette wordt getoond op de kerstmarkt van het Blauwe Kruis in De Schaperye, aanstaande zondag van 14 tot 19 uur.