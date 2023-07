Blauwe Kruis trekt aan de alarmbel: nieuw Vlaams decreet verlamt dierenasielen

Het Blauwe Kruis van de Kust trekt aan de alarmbel. Het in werking treden van een nieuw Vlaams decreet dreigt de werking van de Vlaamse dierenasielen te verlammen”, zegt voorzitter Fabrice Goffin.

De Vlaamse regering wijzigde in 2019 het decreet dat de regels bepaalt waar dierenasielen in Vlaanderen aan gebonden zijn. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2024 en zorgen volgens Fabrice Goffin voor heel wat ongerustheid: “Als we deze regels moeten implementeren dreigen de verschillende asielen, die vandaag al op hun tandvlees zitten, helemaal te verdrinken.”

“Het gaat om nieuwe regels, die potentieel gevaarlijk zijn, zoals het in groep houden van honden, of nieuwe normen voor de verblijven die onmogelijk toe te passen zijn. We roepen daarom Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts op om op om dringend met ons in overleg te gaan en het in voege gaan van deze wijzigingen on hold te zetten.”

Struikelblokken

In het gewijzigde decreet over de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren staan verschillende nieuwe regels gericht op het optimaliseren van de werking van de dierenasielen in Vlaanderen, en het verhogen van het dierenwelzijn. En precies bij dat laatste knelt het schoentje volgens Fabrice Goffin:

“De wijzigingen dreigen net het tegenovergestelde te bereiken. Er zijn drie belangrijke struikelblokken: als eerste is er de vraag om asielhonden zoveel mogelijk in groep te houden en op te vangen, vanuit de theorie dat honden ‘roedeldieren’ zijn. Deze theorie is vandaag achterhaald.”

“Honden zijn sociale wezens en leven in groep kan een verrijking zijn maar de stress die een hond ervaart in een asiel verhoogt de competitiedrang en dat resulteert in gevaarlijke situaties. Bovendien zijn de honden in de Vlaamse asielen vaak honden met gedragsproblemen, waarbij het niet opportuun en vaak helemaal onmogelijk is om hen in groep te laten functioneren.”

“De honden ‘zoveel mogelijk’ samen zetten zou een gevaar betekenen voor niet enkel het verzorgend personeel maar bovenal voor de honden zelf. Het zal bovendien zorgen voor een hoog onveiligheidsgevoel bij de honden waardoor hun stressniveau nog verder stijgt. Deze maatregel zou het dierenwelzijn allesbehalve doen stijgen.”

Buitenbeloop

Het tweede struikelblok is de vereiste dat, indien er geen vast ‘buitenbeloop’ voorzien is, iedere hond iedere dag minstens twee uur per dag moet uitgelaten worden. “Een vast buitenbeloop voor iedere hond is infrastructureel bij ons, net als in bijna ieder ander asiel in Vlaanderen, gewoon onmogelijk”, legt Fabrice Goffin uit.

“De vereiste om in dat geval iedere hond minimum twee uur per dag uit te laten klinkt goed, maar niet alleen is dit voor sommige honden niet aan te raden omdat het kan leiden tot extra stress en angst, het is voor de andere honden gewoon onmogelijk om georganiseerd te krijgen.”

“Het zou voor de werking, bijvoorbeeld in het Blauwe Kruis van de Kust, betekenen dat we ons aantal vrijwilligers moeten verdubbelen, van 100 tot maar liefst 200, of dat we tot zeven extra mensen in dienst moeten nemen. Dat is onmogelijk binnen de huidige budgetten.”

Registratie

Het derde struikelblok is een verplichte registratie van iedere wandeling. “Een bijzonder vreemd signaal naar de werking van de Vlaamse dierenasielen waaruit een fundamenteel wantrouwen blijkt. Ons gaan begraven in een hoop extra tijdrovende administratie kan toch niet de bedoeling zijn”, vraagt Fabrice Goffin zich af.

“Een nieuw systeem uitrollen met chipregistratie of op basis van camerabeelden is de enige andere mogelijkheid, maar dat is bijzonder duur en zou opnieuw een stevige knauw betekenen in de vandaag al krappe budgetten van de asielen.”

“De wijzigingen gaan hun doel volledig voorbij. Er is geen sprake van een verhoging van het dierenwelzijn als je bange, gestresseerde honden zoveel mogelijk in groep gaat opvangen en efficiënter gaan werken doe je niet door de werkdruk en de administratieve lasten te doen stijgen”, besluit Fabrice Goffin.

“Wij zijn ervan overtuigd dat minister van dierenwelzijn Weyts een goede werking van de dierenasielen voor ogen heeft, maar dan is het absoluut noodzakelijk dat we over deze wijzigingen aan tafel gaan zitten voor ze in werking treden. Ze op deze manier laten in voege treden zou voor verschillende asielen de druppel betekenen. Ieder asiel zit vandaag overvol, nu dit er nog bijdoen zou voor sommigen zelfs het einde kunnen betekenen, terwijl we meer dan ooit nood hebben aan net extra plaats.”

Reactie minister

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts is verbaasd over die kritiek: “Dit gaat over regelgeving die in heel asielen al langer van kracht is en daar niet echt voor problemen zorgt. De andere asielen kregen een overgangstermijn van vijf jaar. Behalve Het Blauwe Kruis zijn ons weinig klachten bekend, maar wij willen de bezorgdheid van dit asiel wel ernstig nemen. Wij zijn daarom zeker bereid om in gesprek te gaan met dit asiel om hun bezorgdheden te bespreken.”