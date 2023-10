Blauwalgen doen waterspektakel Eau Revoir verhuizen naar Grote Bassin in Roeselare

Van 3 tot 5 november vindt het licht- en waterspektakel Eau Revoir plaats in Roeselare. Dat zou aanvankelijk in de Kleine Bassin zijn, maar blauwalgen gooien nu roet in het eten.

Eau Revoir is een gratis licht- en waterspektakel. Normaal in het Kleine Bassin in het stadspark, maar daar zitten nog steeds blauwalgen waardoor het waterspektakel er niet kan plaatsvinden. Daarom verhuist alles naar de Grote Bassin in het stadspark, tussen de Diksmuidsesteenweg en de Weststraat.