Blauw-zwarte ballonnen bij herdenking voor omgekomen Jarne Van Laethem

Exact een jaar nadat de 22-jarige Ardooienaar Jarne Van Laethem om het leven kwam bij een ongeval langs de N49 in Maldegem was er donderdagavond op de begraafplaats in Ardooie een herdenkingsplechtigheid. Terwijl ‘You Never Walk Alone’ door een muziekbox galmde, lieten zo’n tachtig aanwezigen blauw-zwarte ballonnen op voor de overleden Club Bruggesupporter.

Op 8 juni 2022 verongelukte Jarne Van Laethem (22) langs de N49 in Maldegem. Jarne was op weg naar zijn vriendin in Sint-Laureins toen hij met zijn wagen van de weg schoof en tegen een boom belandde. De hulpdiensten snelden nog toe, maar alle hulp kwam te laat. “Jarne had nog zoveel plannen”, reageerde zijn vader Philip toen kort na zijn overlijden. Hij en zijn echtgenote Cindy verloren totaal onverwacht hun enige zoon. Exact een jaar na het noodlottige voorval kwamen vrienden en familie donderdagavond samen aan het graf van Jarne op de begraafplaats in Ardooie voor een korte herdenkingsplechtigheid.

Jarne was supporter van Club Brugge. Er werd dan ook gekozen om blauw-zwarte ballonnen op te laten. Dat gebeurde met het gekende voetbalnummer ‘You Never Walk Alone’ op de achtergrond. Papa Philip, die een blauw-zwart truitje aan had met daarop het nummer ’12’ en de naam van zijn zoon, en mama Cindy keken geëmotioneerd toe. Na nog serene muzieknummers volgde een warm applaus voor de graag geziene Jarne. Papa Philip en mama Cindy brachten als eerst een groet aan het graf van hun zoon. Daarna volgden de talrijk opgekomen vrienden en familieleden hun voorbeeld.