Blauw-Zwart Vrienden op zoek naar nieuwe peter na vertrek CDK: “Nog niets beslist”

De grote Torhoutse supportersclub De Blauw-Zwart Vrienden wenst Charles De Ketelaere alle succes toe met zijn overstap naar AC Milan, maar verliest op die manier zijn peter. Een opvolger is voorlopig nog niet bekend. “De leden krijgen het laatste woord”, zegt secretaris Luc De Ridder. “Er is nog niets beslist.”

Luc (64), die in Wijnendale-Torhout woont, is al 28 jaar hoofdsteward van Club Brugge. Hij begeleidt bij de thuiswedstrijden de bezoekende besturen en is sinds de oprichting in 1990 de schragende kracht van De Blauw-Zwart Vrienden. Zo’n beetje het manusje-van-alles. De voorzitter is Marc Huyghe.

CDK als peter niet veel ontmoet als gevolg van corona

Hoe zwaar de Blauw-Zwart Vrienden hun peter CDK straks zullen missen? “Dat zou moeten meevallen”, aldus Luc. “We hebben tot nu toe al bij al weinig contact met hem gehad, want hij is maar peter van onze vereniging geweest van 2020 tot nu en een groot deel daarvan bevonden we ons in volle coronaperiode. Dus was er nauwelijks kans om samen te komen, activiteiten te organiseren en noem maar op. Ik heb hem een aantal keer gesproken en telkens was hij heel vriendelijk. Hij liet zeker geen vedettestatus blijken.”

“Misschien was CDK beter nog een jaar bij Club blijven rijpen”

Luc begrijpt dat Charles de kans grijpt om naar een absolute topclub te trekken, al hoopt hij dat CDK met zijn beide voeten op de grond zal blijven. “We wensen hem oprecht het allerbeste toe”, zegt hij. “Ik duim dat hij veel zal mogen spelen bij AC Milan en uitgroeit tot een prominente vertegenwoordiger van ons Belgisch voetbal. Hij heeft er de kwaliteiten voor, maar er komen natuurlijk veel factoren kijken bij het boeken van succes. Bij Club Brugge heeft hij ons alvast tal van mooie momenten bezorgd.”

Nu op zoek naar een nieuwe peter

Of het als 21-jarige niet te vroeg is om zo’n toptransfer te maken? “Naar mijn mening wel. Hij was beter nog een seizoen bij Club blijven rijpen en had zich zo extra in de belangstelling kunnen spelen. Maar ik snap dat het grote geld en het prestige van een overstap naar AC Milan een jongeman en zijn entourage overstag doen gaan. Hopelijk is het de juiste keuze en wordt hij een vaste waarde op internationaal niveau.”

Nu een nieuwe peter voor de Blauw-Zwart Vrienden kiezen? Luc: “We zijn ermee bezig. Onze leden kunnen ons laten weten wie ze zouden willen. Dan zullen we proberen om de juiste speler te pakken te krijgen. We zijn een grote supportersclub en willen naar de basis luisteren. We hebben momenteel welgeteld 411 leden. Dat is een heel pak. Van die 411 zijn er 371 abonnee van Club Brugge. Daar zijn we trots op.”