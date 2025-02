Blankenbergse zomerschool breidt uit

Het lokaal bestuur Blankenberge organiseert dit jaar voor de derde keer een zomerschool van 28 juli tot 8 augustus. Door de grote vraag breidt deze uit van 59 naar 88 kinderen.

De zomerschool in De Speeldoze richt zich op kinderen met een taalachterstand uit het kleuter- en basisonderwijs. Hiervoor zoekt het lokaal bestuur nog begeleiders. Die begeleiders zijn een aanspreekpunt voor ouders en zijn verantwoordelijk voor de kinderen, de locatie en het materiaal. Ze zorgen voor een leerrijk en ontspannend zomerkamp voor de kinderen. De focus ligt op een kwalitatief aanbod over taalverwerving afgewisseld met sport, creativiteit en spel. Om de kinderen te begeleiden op het vlak van Nederlands, rekent het bestuur op twaalf lesgevers. Om het speelse luik in goede banen te leiden, doet de Zomerschool een beroep op animatoren en jobstudenten. Ook leraren en logopedisten in opleiding kunnen een zinvolle rol vervullen.

“Onderzoek wees uit dat een derde van de kinderen in het kleuter- en basisonderwijs niet het Nederlands als thuistaal heeft. Voor die kinderen is de zomer een lange periode zonder taalstimulans. Inzetten op voldoende oefenkansen Nederlands is dus hoognodig om elk kind gelijke onderwijskansen te bieden. Vorig jaar namen 59 kinderen deel aan de zomerschool, maar de vraag is groot. Daarom bieden we dit jaar plaats aan 88 kinderen”, zegt schepen van Onderwijs Dennis Monte (N-VA). Voor het organiseren van de Zomerschool ontvangt het lokaal bestuur een subsidie van 30.000 euro.