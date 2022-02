Blankenbergse vrijwilligers in de bres voor dakloze Jean-Pierre

Enkele Blankenbergse vrijwilligers sloegen de handen in elkaar om dakloze Jean-Pierre uit de nood te helpen. De 64-jarige man verbleef in een tentje aan het Zeebos.

“Niet ideaal met dit stormweer. Bovendien heeft hij nu van de politie bevel gekregen om daar weg te gaan, en dus zijn we een vrijwilligersactie gestart om de man te helpen”, zegt Piet Wittevrongel, een van de initiatiefnemers. Vrijwilligers brachten de dakloze man naar het Sociaal Huis om zo een referentieadres te kunnen bekomen. “En dan eventueel later een leefloon”, klinkt het.

Geld inzamelen

Via de actiegroep ‘Jean-Pierre supporter groep’ wordt er momenteel ook geld ingezameld. “Daarmee kunnen we hem alvast toch al voor een paar nachten een veilig onderkomen geven”, zegt Piet Wittevrongel. “Ondertussen willen we het wanbeleid van ons stadsbestuur in verband met daklozen nogmaals aanklagen: alle pogingen om de man via de stad een voorlopige opvang te bezorgen, mislukten. We zullen dus zelf blijven meezoeken naar een oplossing.” (WK)