Blankenbergse Vooruit-dames vieren 1 mei

Aan de vooravond van 1 mei voerden de dames van Vooruit Blankenberge-Uitkerke actie voor vrouwenrechten en vierden ze 75 jaar stemrecht voor vrouwen. “De strijd is nooit gestreden. Op vandaag worden er nog steeds rechten van vrouwen geschonden, is er nog steeds sprake van een loonkloof, en zijn bepaalde partijen zelfs voorstander van ‘vrouwen weer meer aan de haard’.

Van echte gelijkheid is dus nog altijd geen sprake. Onze rechten zijn nooit verworven”, zegt woordvoerster Anneke Crevits. “Daarnaast zijn er verschillende plaatsen in de wereld waar er achteruitgang is in plaats van vooruitgang. Denk bijvoorbeeld aan het recht op abortus. De reden ook dat vrouwen moeilijker te vinden zijn om politieke lijsten te vullen, is omdat ze – zelfs in deze moderne maatschappij – nog steeds veel te veel rollen moeten vervullen. Onze progressieve partij staat echter voor hoop. Op de vooravond van 1 mei denken we dan ook aan de dames die gestreden hebben voor het vrouwenstemrecht. Symbolisch met witte linten zoals in de tijd van de suffragettes. En wij zullen blijven strijden voor vooruitgang. Dames zijn even ambitieus en slim als mannen”, aldus Crevits. (WK)