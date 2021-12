Blankenbergse tweelingzussen nodigen iedereen uit voor nieuwjaarsduik: “Ideaal om die goede voornemens kracht bij te zetten”

Onder impuls van de tweelingzussen Sofie en Katrien Vergote, duiken enkele Blankenbergse vrienden zondag 2 én maandag 3 januari de frisse Noordzee in. Niet één maar twee nieuwjaarsduiken dus, en de zussen dagen iedereen uit om mee te doen.

Het nieuwe jaar inzetten met een frisse noordzeeduik, het sterkt volgens Sofie Vergote de goede voornemens. “Veel mensen hebben schrik voor het onbekende en blijven liever binnen hun comfortzone. Maar eens je daar buiten durft te treden, merk je dat veel angsten eigenlijk overbodig zijn. De zee is een bondgenoot om die belemmerende overtuigingen weg te spoelen. Je neemt de kracht mee en laat achter wat je niet meer nodig hebt.”

“Zo’n frisse noordzeeduik is dus, méér nog dan een challenge, een afspraak met jezelf die je maakt. Het helpt je je voornemens kracht bij te zetten en vastberaden aan het nieuwe jaar te beginnen”, zegt ze.

Euforisch gevoel

Sofie pikte het idee op van de Nederlandse ‘Iceman’ Wim Hof, die verschillende kouderecords op zijn naam heeft. “Hij liet wetenschappers versteld staan van wat je met ademhalingstechnieken, ijsbaden en de juiste mindset allemaal kunt bereiken. Bij dit koude weer de zee in gaan, verbetert je immuunsysteem.”

De temperatuur van het zeewater bedraagt op dit moment zo’n zeven graden. “Je lichaam en geest prikkelen met de koude, dat geeft een enorme kick. Een euforisch gevoel”, aldus nog Sofie.

Meedoen

De traditionele nieuwjaarsduik werd op veel plaatsen afgelast in verband met corona, maar de zusjes houden het veilig en gezond. “We warmen ons eerst op en zorgen dat we daarna ook weer snel opgewarmd zijn. Normaal zijn we met een zevental mensen, maar dat mogen er gerust een pak meer zijn. We roepen iedereen op om met ons mee te doen.”

Afspraak op zondag 2 januari om 11 uur of maandag 3 januari om 8 uur, op het strand ter hoogte van de Oesterput.

(WK)